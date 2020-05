Weekend z Bundesligą w Eleven Sports. Hitem starcie Bayernu Monachium z Fortuną Düsseldorf

Łukasz Szewczyk

• Plan transmisji TV na weekend w Eleven Sports

• Hitem 29. kolejki Bundesligi starcie prowadzącego w tabeli Bayernu Monachium Roberta Lewandowskiego z niepokonaną od wznowienia rozgrywek Fortuną Düsseldorf

Bayern Monachium od wznowienia rozgrywek jest w znakomitej formie, a po wtorkowym zwycięstwie w Der Klassikerze ma już siedem punktów przewagi nad Borussią Dortmund i jeszcze więcej nad kolejnymi rywalami. Walka o mistrzostwo Niemiec jeszcze się jednak nie zakończyła i Bawarczycy w kolejnych meczach nie mogą sobie pozwolić na dekoncentrację. W weekend przeciwnikiem ekipy Roberta Lewandowskiego będzie Fortuna Düsseldorf, która broni się przed spadkiem i również bardzo potrzebuje punktów. Dla "Lewego" to szczególne spotkane, bo Fortuna jest jedynym z obecnych zespołów Bundesligi, któremu w swojej bogatej karierze nie strzelił gola. Czy ta sztuka uda mu się tym razem, mimo że rywale wystąpią na Allianz Arena podbudowani środową wygraną z Schalke 2:1?Przed trudnym zadaniem stanie w weekend bramkarz 1. FC Union Berlin, Rafał Gikiewicz. Jego ekipa zmierzy się na wyjeździe z Borussią Mönchengladbach, której czołowymi postaciami są groźni napastnicy: Marcus Thuram i Alassane Pléa. Polak ma się czego obawiać, bo ten francuski duet zdobył w tym sezonie 17 bramek i zanotował 16 asyst. Zespół z Mönchengladbach zagra bardzo zmotywowany, ponieważ tylko zwycięstwo zapewni mu pozostanie na czwartym miejscu w tabeli dającym prawo gry Lidze Mistrzów UEFA. Natomiast Union, który walczy o utrzymanie bezpiecznego miejsca w tabeli, postara się o powtórkę z jesieni, kiedy sensacyjnie pokonał Borussię 2:0.W innej ciekawej konfrontacji grające ofensywny futbol 1. FC Köln podejmie mający wciąż szanse na mistrzostwo kraju RB Lipsk. Od powrotu do gry po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa w meczach tych drużyn padły łącznie aż 23 bramki. Dobrą formę utrzymuje szczególnie lider gości, Timo Werner, który w walce o tytuł króla strzelców Bundesligi wywiera silną presję na Robercie Lewandowskim. Jak niemiecki snajper spisze się tym razem?Arminia Bielefeld jest liderem wyścigu o awans do Bundesligi, ale wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo od wznowienia rozgrywek. W 29. kolejce drużynę z Bielefeld czeka trudne wyjazdowe starcie z silnym Holsteinem Kiel. Goście liczą przede wszystkim na trio Klos - Hartel - Voglsammer, które miało udział przy 49 z 51 goli strzelonych w tym sezonie przez swoją ekipę. Z kolei po stronie gospodarzy będzie można zobaczyć Jae-Sung Lee, kreatywnego koreańskiego pomocnika, który w obecnych rozgrywkach zaliczył już osiem trafień i sześć asyst.Inny zespół walczący o awans do Bundesligi, VfB Stuttgart, w weekend zmierzy się w Dreźnie z tamtejszym Dynamem. Marcin Kamiński i spółka będą zdecydowanymi faworytami tej konfrontacji, ale nadal mają w pamięci poprzednią wyprawę na Rudolf-Harbig-Stadion, gdzie sensacyjnie przegrali aż 0:5. Tym razem również muszą mieć się na baczności, bo gospodarze bronią się przed spadkiem i podobnie jak oni nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek straty.W ostatni weekend maja magazynbędzie poświęcony głównie rozgrywkom Bundesligi, które wkraczają w decydującą fazę. Dziennikarze ELEVEN SPORTS omówią z ekspertami i gośćmi wydarzenia minionego tygodnia, w którym nie brakowało emocji i zaskakujących rozstrzygnięć. Przedstawią także najnowsze doniesienia z Hiszpanii i Włoch, gdzie coraz więcej mówi się o możliwym powrocie na boiska piłkarzy LaLiga Santander i Serie A TIM. Widzowie będą mogli dzwonić do studia i zadawać pytania oraz dzielić się swoimi opiniami na temat bieżącej sytuacji w świecie futbolu.Plan transmisji:Piątek (29 maja)• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz ZielińskiSobota (30 maja)• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundeslifa: FC Schalke 04 - Werder Brema (Eleven Sports 1, studio do 15:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)Komentarz: Marcin Grzywacz, Filip Kapica• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 21:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (31 maja)• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Paweł Kapusta• 13:25 2. Bundesliga:(ELeven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Dominik Guziak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Tomasz Zieliński, Sebastian Chabiniak• 20:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Tomasz ZielińskiPoniedziałek (1 czerwca)• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Paweł Kapusta