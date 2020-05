4 sezon Mistrzostw Polski w League of Legends od czerwca w Polsat Games

Łukasz Szewczyk

• Alior Bank Ultraliga, flagowy projekt Polsat Games, oficjalna liga regionalna League of Legends startuje z czwartym sezonem rozgrywek

Nadchodzący sezon Ultraligi będzie piątą edycją rodzimych rozgrywek, które wchodzą w skład trzynastu lig regionalnych oficjalnie współpracujących z Riot Games, twórcą gry League of Legends. Już w drugi wtorek czerwca osiem drużyn rozpocznie walkę o oficjalny tytuł Mistrza Polski w League of Legends, nagrody pieniężne z puli 100 000 zł i miejsce w międzynarodowym turnieju EU Masters. Transmisje na żywo z dedykowanego rozgrywkom esportowym studia w Warszawie będzie można oglądać w każdy wtorek i środę, równolegle w Polsat Games oraz w Internecie na platformach IPLA, Twitch.tv i YouTube.Ultraliga jest czwartą pod względem oglądalności ligą regionalną League of Legends. W Europie ustępuje miejsca tylko rozgrywkom niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Na rosnącą oglądalność wpływa nie tylko jakość produkcji, ale przede wszystkim wysoki poziom rozgrywek, o którym świadczą dobre pozycje obu polskich finalistów w zakończonym właśnie European Masters. Poziom polskich drużyn został uznany na arenie międzynarodowej, co zaowocowało dodatkowymi przywilejami. Ultraliga wejdzie w skład 4 lig regionalnych, które otrzymają 3 miejsca na EU Masters, z czego 2 prowadzące bezpośrednio do głównej fazy rozgrywek. Oznacza to, że w letniej edycji prestiżowego europejskiego turnieju zobaczymy aż trzy polskie formacje.Wśród uczestników kolejnej edycji Ultraligi znajdziemy zwycięzców poprzedniego sezonu - AGO ROGUE, wicemistrzów Ultraligi oraz finalistów EU Masters - K1CK Neosurf, a także doskonale znane telewidzom i internautom śledzącym ubiegłe rozgrywki - Illuminar Gaming, piratesports, PRIDE i devils.one. Nowymi drużynami będą Gentlemen's Gaming oraz H34T Esports.Format rozgrywek nie ulegnie zmianie, ponownie zobaczymy znany z poprzedniej edycji system ligowy. Nowością będzie natomiast zmiana systemu promocyjnego. Otwarte i zamknięte kwalifikacje zastąpi 2. Dywizja Ultraligi - rozgrywki ligowe w systemie każdy z każdym poszerzonym o mecze rewanżowe. Zwieńczeniem zmagań będzie faza play-off, w której cztery najlepsze drużyny ligi powalczą o dwa miejsca w turnieju promocyjnym.Studio w trakcie rozgrywek poprowadzą Dawid "Azonh" Letachowicz oraz eksperci i komentatorzy: Tomasz "TheFakeOne" Milaniuk, Michał "Avahir" Kudliński, Mikołaj "Silv4n" Sinacki, Tomasz "Magvayer" Filipiuk oraz Michał "Myha" Francuz.- mówi Michał Francuz. -- dodaje.Miniony sezon Ultraligi pobił wszystkie dotychczasowe rekordy oglądalności tych rozgrywek. Każdą transmisję średnio śledziło 100 000 widzów, a łączna liczba wszystkich wyświetleń wyniosła aż 3,6 miliona. Rosnący prestiż Ultraligi docenili twórcy League of Legends, nadając im oficjalny tytuł Mistrzostw Polski. Rośnie też komercyjna wartość polskich rozgrywek, czego efektem jest nawiązanie współpracy z Alior Bankiem, który od nowego sezonu będzie sponsorem tytularnym Ultraligi.- podkreśla Bartosz Pawlik, Dyrektor Sprzedaży i Strategii w firmie Frenzy. -- dodaje.Alior Bank na początku maja 2020 roku wprowadził do swojej oferty kartę z wizerunkiem Ashe, jednej z najbardziej popularnych bohaterek League of Legends. Dzięki niej gracze zyskują dostęp do wyjątkowej oferty w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Pozwala on między innymi zbierać punkty na voucher, który umożliwia zasilenie konta League of Legends walutą premium w postaci Riot Points.- mówi Michał Wójcik, Dyrektor Marketingu Alior Banku.Ultraliga to flagowa produkcja Polsat Games. Do tej pory stacja wyemitowała ponad 430 godzin polskiego League of Legends na żywo. Każda transmisja zawiera segmenty publicystyczne oraz specjalistyczną analizę. Za produkcję Ultraligi odpowiada firma Frenzy.