Wakacje bez serialu "Na Wspólnej" w TVN. Nowe odcinki dopiero jesienią

Łukasz Szewczyk

• Z powodu pandemii koronawirusa, która utrudniła telewizyjną produkcję, telewizja TVN na czas wakacji zawiesza emisję serialu "Na Wspólnej".

• Nowe odcinki jesienią 2020 roku w TVN

W czwartek (28 maja 2020 roku) telewizja TVN wyemitowała ostatni premierowy odcinek serialu "Na Wspólnej". Wiele pytań pozostało bez odpowiedzi... Co dalej ze związkiem Sławka i Renaty? Czy córka Marii Zięby wygra walkę ze śmiertelną chorobą? Kim będzie tajemniczy chłopak w życiu Darii i Adama? Rodzina czy nałóg - którą drogą podąży Robert? Jaką cenę za konfrontację z Baliszewskim zapłaci Smolny? To między innymi sprawy, na których rozwiązanie fani "Na Wspólnej" będą musieli poczekać do jesieni.- zapowiada Tomasz Karpiński, producent serialu z ramienia TVN.