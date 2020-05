Finał piłkarskiego Pucharu Austrii na żywo w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Zmiany w weekendowej ramówce Eleven Sports

W piątkowy wieczór widzowie Eleven SPorts będą mogli obejrzeć finał piłkarskiego Pucharu Austrii, w którym SC Austria Lustenau zmierzy się z Red Bull Salzburg. Stawką tego spotkania będzie pierwsze cenne trofeum piłkarskie w Europie po przerwie w rozgrywkach spowodowanej pandemią koronawirusa.Na Wörthersee Stadion w Klagenfurcie zapowiadają się spore emocje, bo klub z Salzburga to obrońca Pucharu Austrii oraz zdobywca mistrzostwa kraju w sześciu ostatnich sezonach, a ambitny zespół z Lustenau to drugoligowiec, który jest rewelacją obecnej edycji UNIQUA ÖFB-Cup i dopiero drugi raz w swojej ponad stuletniej historii wystąpi w finale. Wygra faworyt czy dojdzie do wielkiej sensacji?Jedną z atrakcji meczu będzie snajperski pojedynek Ronivaldo po stronie Austrii Lustenau z Patsonem Daką w barwach RB Salzburg. Ten pierwszy zdobył w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach 23 bramki, a drugi ma na koncie 20 trafień.Komentują: Dominik Guziak, Sebastian Cabiniak