"Legiony", "W deszczowy dzień w Nowym Jorku", "Oszustki" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Legiony", "W deszczowy dzień w Nowym Jorku", "Oszustki"

"Legiony" / Fot. materiały prasowe

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie thriller(29 maja). Martin Behrens, pracownik niemieckiej agencji wywiadowczej, wszczyna prywatne śledztwo w sprawie ataku terrorystycznego, w którym zginęła jego kochanka. Z czasem odkrywa spisek na międzynarodową skalę. Zarazem ekscytujący i ponury thriller polityczny, oparty na zakulisowych informacjach o pracy wywiadów.W sobotę(30 maja). Woody Allen zaprasza na spacer po swoim ulubionym mieście - Nowym Jorku. Wielkie Jabłko oglądamy oczami dwójki przyjezdnych studentów, których czeka seria niespodziewanych zdarzeń. W bohaterów wcielają się Timothée Chalamet i Elle Fanning, niekwestionowane gwiazdy młodego pokolenia, a na ekranie pojawiają się ponadto Selena Gomez, Jude Law i Liev Schreiber.W niedzielny wieczór premiera filmu(31 maja). Polska superprodukcja w amerykańskim stylu. Historia walki o wolność Polski w czasie I wojny światowej, opowiedziana z perspektywy ludzi młodych i zakochanych. W centrum ekranowej intrygi znajduje się trójka bohaterów - legioniści Józek i Tadek oraz agentka wywiadu Ola, których łączy skomplikowany miłosny układ. Film Dariusza Gajewskiego to widowisko zrealizowane wedle hollywoodzkich wzorców, zawierające elementy melodramatu i batalistyki.Niedzielną Megapremierąbędzie film(31 maja). Josephine Chesterfield (Anne Hathaway) jest uwodzicielską Brytyjką, która ma wielki dom w Beaumont-sur-Mer. Jej największym talentem jest oszukiwanie łatwowiernych bogatych mężczyzn pochodzących ze wszystkich zakątków świata. Jest wyrachowana i przebiegła. Natomiast Penny Rust (Rebel Wilson) to niezwykle swobodna i kochająca zabawę Australijka. Pomimo różnych metod działania, obydwie są mistrzami w naciąganiu. Ich drogi krzyżują się, kiedy zaczynają polować na tego samego mężczyznę - naiwnego i piekielnie bogatego geniusza nowych technologii (Alex Sharp). Wybuchowa komedia z dwoma wyrazistymi bohaterkami.Premierowy weekend na antenachrozpocznie(29 maja). Kiedy niewierność kobiety (Claire Forlani) i jej kochanka (Jake Abel) wychodzi na jaw, para zmuszona jest grać w pokręconą grę, aby ocalić członków swoich rodzin przed śmiercią. Ich weekendowy wypad zmienia się w koszmar, a kochankowie muszą zrobić wszystko, żeby przetrwać.Wybuchowy thriller, w którym spotykają się prawda, kłamstwa, miłość i nienawiść.W sobotę(30 maja, Cinemax). Romulus i Remus są osiemnastoletnimi bliźniakami, którzy wiodą spokojne życie pasterzy nad brzegiem rzeki Tyber. Remus wierzy, że jest silniejszy niż wola bogów. Wydaje mu się, że jego przeznaczeniem jest zostanie królem miasta, które założą wraz z bratem. Ich tragiczna przyszłość zapisana jest jednak w gwiazdach... Niezwykła opowieść o dwóch braciach bliźniakach, którzy przyczynili się do stworzenia Rzymu, jednego z największych imperiów, jakie kiedykolwiek widział świat.Kolejną premierą jest(30 maja, Cinemax 2). Eliseo (Félix Germán) całe swoje życie poświęcił kinu. Mężczyzna jeździ na Dominikanie od jednego małego miasteczka do drugiego, by wyświetlać tam filmy. Kiedy jest w domu, oddaje się przyjemności oglądania starych rolek filmowych, na których zapisane są kadry z wizerunkiem pewnej pięknej, młodej kobiety. Nikt inny niż on nie ma do nich dostępu. Pewnej nocy jednak materiał ulega uszkodzeniu, a Eliseo traci jedyną rzecz, do której był przywiązany. W końcu decyduje się poznać prawdziwą tożsamość dziewczyny... Obyczajowy film drogi rodem z Dominikany.W niedzielę(31 maja, Cinemax). Członkowie rodziny zbierają się po tragicznej śmierci najmłodszej siostry (Anny Paquin). Pogrążony w żałobie mąż (Rhys Ifans) dołącza do jej rodzeństwa (Melissa Leo, Cynthia Nixon i Denis O'Hare) oraz jej starzejącego się ojca (Ed Asner). Bohaterowie rozmawiają o konsekwencjach śmierci kobiety. Tworzą też jej wzruszający portret, który składa się z bolesnych i radosnych wspomnień.Drugą premierą będzie(31 maja, Cinemax 2). Joana (Jeanne Boudier) jest piętnastolatką, która karmi swoją duszę literaturą i muzyką rockową. Dziewczyna mieszka w Paryżu z rodziną - dwoma braćmi, matką i ojczymem - która ze względów politycznych została zmuszona do opuszczenia rodzinnego kraju. Jej ojciec "zniknął", gdy Joana miała sześć lat. Podejrzewa się, że został zabity, gdy wpadł w ręce przedstawicieli dyktatury wojskowej. Kiedy w 1979 roku Brazylia ogłasza amnestię, rodzina dziewczyny - wbrew jej woli - postanawia z dnia na dzień wrócić do Rio de Janeiro. W mieście, w którym się urodziła, i gdzie zaginął jej ojciec, Joana stara się ułożyć w całość fragmenty wspomnień z dzieciństwa.