Słuchacze Rock Radia i Ira w nowej wersji utworu "Nadzieja" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Specjalna wersja piosenki "Nadzieja".

• Nagrali ją słuchacze Rock Radia wraz z liderem grupy Arturem Gadowskim i całym zespołem Ira.

Po sukcesie "Kryzysowej Narzeczonej" Lady Pank Rock Radio zachęcało słuchaczy do nagrywania kolejnej piosenki - tym razem utworu "Nadzieja" zespołu Ira. Do udziału w projekcie namawiał wszystkich Artur Gadowski. Lider zespołu Ira nagrał w domu partie wokalne, a instrumentalne wykonania przeboju Rock Radio otrzymało też od wszystkich pozostałych członków zespołu: Wojciecha Owczarka, Piotra Koncy, Piotra Sujki i Sebastiana Piekarka.- mówi Małgorzata Kierat, szefowa anteny Rock Radio.Poprzednio, w kwietniu 2020 roku, w ramach akcji #Zostanwdomu z Rock Radiem powstała specjalna wersja piosenki "Kryzysowa Narzeczona" zespołu Lady Pank. Nagrali ją słuchacze stacji wraz z Janem Borysewiczem. Więcej na rockradio.pl.Redakcja stacji chce kontynuować akcję i będzie zapraszać słuchaczy do wspólnego zaśpiewania kolejnych klasyków rocka.