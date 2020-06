Tomasz Jarosz zwycięzcą drugiej edycji "Szansy na sukces. Opole 2020" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Finał drugiej edycji "Szansy na sukces. Opole 2020" w TVP2

• Tomasz Jarosz to już drugi wokalista, który dzięki udziałowi w muzycznym show Dwójki wystąpi jesienią na scenie festiwalu w Opolu

W finale drugiej edycji "Szansy na sukces. Opole 2020" w niedzielę 31 maja 2020 roku o nagrodę główną programu - udział w koncercie "Debiuty" 57. KFPP Opole 2020 - walczyło 10 wokalistów, którzy zwyciężyli w wiosennych odcinkach programu.Decyzją widzów w drugiej części finału znalazło się trzech wykonawców, którzy najlepiej wykonali piosenki wspólnie z gwiazdami. Do finałowej dogrywki trafili: Julia Bojur, która wystąpiła z Alicją Majewską i Sławkiem Uniatowskim, Sylwia Frączek, która zaśpiewała razem z Krystyną Prońko i Januszem Szromem oraz Tomasz Jarosz, który urzekł widzów wspólnym występem z Olkiem Klepaczem i wykonaniem utworu "Ławka".Podczas drugiej części programu finaliści zaśpiewali utwory wylosowane przez prowadzącego Artura Orzecha. Tomasz Jarosz swoim wykonaniem utworu grupy De Mono "Póki na to czas" ujął muzyków w studio oraz widzów, których sms-owe głosy zdecydowały o zwycięstwie wokalisty.Tomasz Jarosz ma 37 lat i mieszka w Kamionce Wielkiej z żoną i trzema córkami. Do finału trafił dzięki wygranej w odcinku z Formacją Nieżywych Schabuff, podczas którego zaśpiewał utwór "Poranki".Izabela Zalewska i Tomasz Jarosz - zwycięzcy obu edycji "Szansy na sukces. Opole 2020" wystąpią w koncercie "Debiuty" podczas 57. KFPP Opole 2020 jesienią tego roku.