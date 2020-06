Nowy sezon serii "Polska z góry" w Planete+

Łukasz Szewczyk

• Planete+ po raz czwarty zabiera widzów w podróż po Polsce widzianej z lotu ptaka

"Polska z góry 4" to produkcja CANAL+, która zabiera widzów w podniebną podroż po Polsce. To jedyny tak wyjątkowy format, w którym wszystkie ujęcia kręcone są dronem z lotu ptaka. Po sukcesie wcześniejszych sezonów, czas na kolejną odsłonę przygody dedykowanej miłośnikom programów dokumentalnych oraz podróży. Niezapomniane ujęcia zachęcą do wakacyjnych wypraw.Czwarty sezon zapowiada się równie ekscytująco, co poprzednie trzy. Podróż nad Trójmiastem zachwyci widokami Zatoki Gdańskiej i otwartego morza od strony Helu. Swoje piękno i tajemnice odkryją przed widzami Bydgoszcz, Opole, Gorzów, Tarnów i Gniezno - pierwsza stolica Polski. Oprócz terenów miejskich zadebiutuje panorama Beskidu Sądeckiego, Pienin i tajemniczych Krain Wygasłych Wulkanów. Wdzięk Kotliny Kłodzkiej, urok wąskotorowej kolejki w Biskupinie czy wycieczka parowozem do Leszna, oczarują miłośników spontanicznych podróży. Wielkie Jeziora Mazurskie widziane z lotu ptaka wprowadzą widzów w zachwyt i zachęcą do odkrywania bogactwa polskiej natury.Emisja premierowych odcinków czwartego sezonu serii "Polska z góry" w czerwcowe poniedziałki o godz. 18.30 na antenie Planete+Podobnie jak w poprzednich latach, premierze nowego sezonu programu PLANETE+ towarzyszyć będzie plebiscyt "Twoje miasto z góry". Widzowie będą mogli zgłaszać wybraną miejscowość, dotychczas nie pokazaną w programie. Wyłoniona w drodze głosowania internautów zwycięska lokalizacja zostanie pokazana w odcinku specjalnym.