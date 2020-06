Powrót LaLiga, Serie A, finał Bundesligi, start Ekstraligi - hity czerwca w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Decydujące mecze sezonu piłkarskiego w Niemczech z udziałem m.in. Roberta Lewandowskiego, Łukasza Piszczka i Krzysztofa Piątka.

• Rozgrywki wznowią hiszpańska LaLiga Santander i włoska Serie A

• Transmisje pierwszych spotkań nowego sezonu PGE Ekstraligi, najlepszej żużlowej ligi świata

Czerwcowe meczewyłonią mistrza Niemiec oraz drużyny, które awansują do europejskich pucharów. W kanałach ELEVEN SPORTS będą transmitowane kluczowe starcia z udziałem prowadzącego w tabeli Bayernu Monachiumoraz innych kandydatów do tytułu m.in. Borussii Dortmundi RB Lipsk. Hitem miesiąca będzie zaplanowana na 13 czerwca konfrontacja Bayernu z kolejnym pretendentem do miejsca na podium, Borussią Mönchengladbach. Ekscytująco zapowiadają się również spotkania Herthy BSC, która ma szanse na awans do europejskich pucharów, a także ekip walczących o utrzymanie, takich jak Fortuna Düsseldorfczy 1. FC Union BerlinOzdobą rozgrywek będzie pojedynek o tytuł króla strzelców Bundesligi pomiędzy Robertem Lewandowskim a Timo Wernerem. Oprócz nich kibice będą mogli podziwiać inne gwiazdy ligi niemieckiej m.in. Philippe Coutinho, Serge'a Gnabry'ego, Erlinga Hålanda, Jadona Sancho, Marco Reusa i Kaia Havertza.Santander to druga z czołowych lig świata, która wznawia sezon po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Na początek, 11 czerwca, widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć prestiżowe derby Andaluzji, w których Sevilla FC zmierzy się z Realem Betis. W kolejnych dniach stacja pokaże na swoich antenach mecze z udziałem FC Barcelony i Realu Madryt, gigantów światowego futbolu i głównych kandydatów do mistrzostwa Hiszpanii. Barça ma tylko dwa punkty przewagi nad Królewskimi, więc walka o tytuł zapowiada się ekscytująco. W barwach drużyn z Barcelony i Madrytu wystąpią gwiazdy pokroju Leo Messiego, Luisa Suareza, Antoine'a Griezmanna, Karima Benzemy, Edena Hazarda oraz Sergio Ramosa.W tym miesiącu widzom ELEVEN SPORTS zaprezentują się także inne klasowe zespoły LaLiga Santander m.in. Atlético Madryt, Real Sociedad i Valencia CF.20 czerwca na boiska powrócą piłkarzeTIM. Tylko w ELEVEN SPORTS kibice będą mogli śledzić rozgrywki z udziałem kilkunastu Polaków występujących we włoskich klubach. Wśród nich znajdzie się, który wraz ze swoim Juventusem FC powalczy o obronę mistrzostwa kraju. Jego drużyna ma tylko punkt przewagi nad S.S. Lazio, więc już pierwsze kolejki po powrocie rozgrywek powinny przynieść mnóstwo emocji. Obie ekipy zmierzą się m.in. z Atalantą Bergamo i AC Milan. Równie ciekawy będzie wyścig o tytuł króla strzelców Serie A TIM pomiędzy liderami drużyn z Turynu i Rzymu: Cristiano Ronaldo (Juve) i Ciro Immobile (Lazio).Emocji nie zabraknie z pewnością także w meczach SSC Napolioraz UC Sampdorii, której ważnymi postaciami są. Neapolitańczycy walczą o europejskie puchary, a zespół z Genui o utrzymanie w Serie A TIM. Najgroźniejszymi rywalami ekip z Polakami w składach będą utytułowane włoskie kluby - Inter Mediolan i AS Roma.Oprócz wspomnianych zawodników na boiskach Serie A TIM będzie można zobaczyć także inne gwiazdy futbolu m.in. Zlatana Ibrahimovicia, Gonzalo Higuaína, Paulo Dybalę, Josipa Iličicia i Romelu Lukaku.Od 12 czerwca ELEVEN SPORTS będzie transmitować mecze nowego sezonu żużlowej PGE. Hitem tego miesiąca będzie spotkanie broniącej mistrzostwa Polski FOGO UNII Leszno z wicemistrzem, BETARD SPARTĄ Wrocław. W ekipie z Leszna wystąpią m.in. Emil Sajfutdinow, Janusz Kołodziej i Piotr Pawlicki, a w zespole z Wrocławia Tai Woffinden, Maciej Janowski oraz Gleb Czugunow. W innym ciekawym starciu FALUBAZ Zielona Góra podejmie MR GARDEN GKM Grudziądz. Dojdzie w nim do konfrontacji Patryka Dudka i Martina Vaculika z Nickim Pedersenem oraz Krzysztofem Buczkowskim.W nadchodzących rozgrywkach na torach PGE Ekstraligi ekscytująco zapowiadają się także zmagania z udziałem innych wielkich gwiazd speedwaya, jak choćby mistrza świata Bartosza Zmarzlika czy wicemistrza Leona Madsena.W czerwcu odbędą się trzy kolejne wyścigiz udziałem obecnych i byłych kierowców Formula 1. Najpierw areną wirtualnych zmagań na symulatorach będzie tor uliczny w Baku, następnie rywalizacja przeniesie się na Circuit Gilles Villeneuve w Kanadzie, a na koniec zawodnicy będą ścigać się na francuskim Circuit Paul Ricard. Szczególnie ciekawie zapowiada się walka trójki Charles Leclerc - Alex Albon - George Russell, która zdominowała wirtualne współzawodnictwo we wcześniejszych tygodniach. Swoje umiejętności będą mogli sprawdzić także znani sportowcy. Do tej pory w szranki z zawodowymi kierowcami stanęli m.in. Andrea Pirlo, Sergio Agüero, Thibaut Courtois, Arthur Melo i Ciro Immobile.