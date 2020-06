"Jak będzie". Gazeta.pl szuka odpowiedzi w nowym cyklu wywiadów

Łukasz Szewczyk

• Gazeta.pl rozpoczyna cykl rozmów z ekspertami poświęconych kondycji świata po pandemii.

‑ tłumaczy Marcin Kozłowski, dziennikarz Gazeta.pl i koordynator projektu.Eksperci zaproszeni przez redakcję portalu w jasny i konkretny sposób nie tylko zdiagnozują to, co dzieje się wokół nas. Wspólnie zastanowią się także nad tym, czego możemy spodziewać się w perspektywie najbliższych miesięcy, a nawet lat. Postarają się odpowiedzieć na pytania m.in., jak pandemia wpłynie na nasze dalsze życie i jak zmieni rynek pracy, edukację czy służbę zdrowia. W gronie rozmówców Gazeta.pl są m.in.: Agata Łuczyńska, prezeska Fundacji Szkoła z Klasą czy Andrzej Kubisiak, ekspert rynku pracy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.Treści wywiadów będą publikowane do końca tygodnia i eksponowane na stronie głównej Gazeta.pl. Towarzyszyć będzie im promocja w mediach społecznościowych obejmująca specjalnie zaprojektowane formaty graficzne z najważniejszymi cytatami z rozmów. Cykl "Jak będzie" to już kolejny przykład realizacji redakcyjnej deklaracji Gazeta.pl na nowe czasy. Jednym z jej elementów jest obietnica poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania - u źródła i bezpośrednio od ekspertów: lekarzy, ekonomistów i innych specjalistów.