"Fakty" liderem na Śląsku, "Wiadomości" w świętokrzyskim, "Wydarzenia" w lubelskim

Łukasz Szewczyk

• W drugim kwartale 2020 roku wzrosły udziały i widownia flagowych programów informacyjnych głównych anten.

• Najmocniej zyskały "Wiadomości", które powiększyły udział w czasie oglądania i widownię wśród mieszkańców wszystkich województw - pokazuje analiza Wavemaker.

Udziały "Wiadomości", "Faktów" i "Wydarzeń" według województw

Zmiana widowni "Wiadomości", "Faktów" i "Wydarzeń" według województw

W czasie pandemii Polacy poświęcali więcej uwagi newsom i informacjom, rosły także udziały i widownia flagowych programów informacyjnych. Premierowe wydania "Faktów" od marca do maja oglądało średnio 3,4 mln widzów (rok wcześniej w tym samym czasie 3 mln), "Wiadomości" od marca do maja śledziło średnio 3,3 mln widzów (rok wcześniej niespełna 2,5 mln), a "Wydarzenia" oglądało 2,3 mln (rok temu - 2,1 mln). Odpowiednio programy te miały 25, 23 i 17 proc. udziału w czasie oglądania wszystkich widzów.największy udział notują w województwie świętokrzyskim - aż 34 proc., najmniejszy (16 proc) w wielkopolskim. Biorąc pod uwagę procentowy wzrost widowni (AMR) względem poprzedniego roku, do wyniku programu najmocniej przyłożyła się Małopolska - w tym województwie oglądalność "Wiadomości" poszybowała o 61 proc. Niewiele mniejszy wzrost (+51 proc.) program odnotował w woj. śląskim. Warto podkreślić, że w żadnym województwie popularność "Wiadomości" w analizowanym okresie nie spadła.największy udział premierowych wydań programu - prawie 29 proc. - utrzymują na Śląsku, a najmniejszy udział osiągały w lubelskim (16,4 proc.). Oglądalność programu najmocniej wzrosła w podlaskim (+39%), a najmocniej spadła w warmińsko mazurskim (-24 proc.).Z koleinajsilniejsze są w lubelskim - prawie 28 proc. udziału, a najsłabszy wynik, tj. 12 proc. udział, notują w podkarpackim. Oglądalność "Faktów" (AMR) najmocniej poszła w górę w zachodniopomorskim (+46%), a spadła w podkarpackim (-17%).W analizie Wavemaker pod uwagę wzięto premierowe emisje programów informacyjnych na antenach TVP1 i TVP Info w przypadku "Wiadomości"; TVN i TVN 24 BiS w przypadku "Faktów" oraz Polsatu i Polsat News w przypadku "Wydarzeń".Analizowano zaś okres, w którym na zachowania widzów wpływała nietypowa sytuacja społeczna. Mogła ona sprzyjać większemu zainteresowaniu informacjami przede wszystkim w publicznych mediach, gdzie Polacy szukali oficjalnych komunikatów władz.Analiza wykorzystuje dane Nielsena dla grupy 4+ za okres od 1 marca do 31 maja 2020 i 2019 r.