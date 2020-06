MTV pokaże jak społeczna izolacja wpłynęła na młodych ludzi w Polsce

Łukasz Szewczyk

• Premiera filmu dokumentalnego "Świat, w którym nie można być z ekipą"

• MTV Polska i grupa BrandBuddies postanowili sprawdzić, jak z obecną sytuacją radzą sobie internetowi twórcy młodego pokolenia oraz jak widzą przyszłość swoją i świata.

W dokumencie "Świat, w którym nie można być z ekipą" popularni influencerzy, Tosia, Pasiek, Pszczółka, Matisowy, Lukipoland oraz Jasper, wcielili się w role reporterów i przeprowadzili szereg rozmów z innymi twórcami. Efektem ich pracy jest obszerny materiał ukazujący, w jak różny sposób społeczna izolacja wpłynęła na życie młodych ludzi. Bohaterowie filmu opowiedzieli m. in. jakie były ich pierwsze odczucia związane z kwarantanną, jak wpływa na nich odseparowanie od przyjaciół, znajomych, rodziny oraz jaka jest ich opinia na temat zdalnej nauki. Młodzi twórcy podzielili się również swoimi przemyśleniami na temat świata "po" pandemii - czego nauczy ludzi kilkumiesięczny lockdown, czy świat kiedykolwiek wróci w 100% do poprzednich realiów - oraz odpowiedzieli na pytanie, jak obecna sytuacja wpłynęła na ich internetową twórczość.- To ważny dla nas projekt, ponieważ dotyka bieżących wyzwań i obserwacji widzianych oczami młodych ludzi. MTV zawsze podąża za tematami, które są ważne dla młodego pokolenia i opowiada o nich w odważny, szczery i wiarygodny sposób - komentuje Daniel Reszka, VP Comedy & Entertainment, Youth & Music Brands ViacomCBS Networks International CEE.- tłumaczy Kamil Sokołowski, Brand Director BrandBuddies. -- dodaje.Film dostępny będzie również na kanale Follovers w serwisie YouTube. Ponadto, na kanale Follovers w aplikacji TikTok dostępne będą dodatkowe materiały video.Patronami medialnymi projektu są TikTok oraz Noizz.pl.Emisji filmu towarzyszy kampania wykorzystująca formaty reklamowe na platformach TikTok, YouTube oraz Instagram. Działania promocyjne prowadzone będą również na kanałach influencerów.