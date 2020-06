Nowe kanały w sieci TOYA. Wśród nich Eleven Sports w 4K

Łukasz Szewczyk

• TOYA wzbogaca ofertę telewizyjną o dwa nowe kanały, a kolejne dwa zamienia na wersję HD

Do czterech dotychczasowych kanałów z grupy Eleven Sports dołącza. Będzie ona dostępna dla Abonentów pakietu Bogatego oraz Tematycznego a'la carte, na poz. 443, a przez najbliższe 30 dni (do 4 lipca) oglądać mogą go wszyscy Abonenci TOYA i sieci partnerskich bez dodatkowych opłat.Kolejną nowością jest, umieszczony na poz. 115 w pakiecie Oszczędnym.Włączenie kanału Eleven Sports 1 w jakości 4K, zbiega się z wznowieniem piłkarskich rozgrywek ligowych w Europie i co najważniejsze, z planowanym, ponownym uruchomieniem transmisji z wyścigów Formuły 1. Z kolei w Polsat Rodzina znajduje się szeroka oferta programów adresowanych do trzech pokoleń - od dzieci, przez rodziców, aż po seniorów. To stacja dla wszystkich widzów, bez względu na miejsce zamieszkania.Ponadto dotychczasowe wersje SD kanałówPowyższe działania są elementem wspierającym, rozpoczętą w czerwcu promocję "Korzystne łączenie usług". Jednym z głównych jej elementów jest udostępnienie na 3 miesiące bez opłat, wybranych pakietów Tematycznych i Premium, dla zamawiających dowolny pakiet bazowy telewizji cyfrowej (poza Naziemnym+). Akcja potrwa do końca wakacji.