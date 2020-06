Starcie Borussii Dortmund z Herthą BSC hitem weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W pierwszy weekend czerwca Eleven Sports pokaże szlagier Bundesligi, w którym Borussia Dortmund Łukasza Piszczka podejmie drużynę Krzysztofa Piątka, Herthę BSC.

• Stacja będzie transmitować na swoich antenach również wszystkie zaplanowane na weekend mecze 2. Bundesligi oraz kolejny wyścig z serii F1 Esports Virtual Grand Prix.

Szlagierem weekendu w Bundeslidze będzie starcie walczącej o mistrzostwo Niemiec Borussii Dortmund z mającą szanse na awans do europejskich pucharów Herthą BSC. Na Signal Iduna Park dojdzie do pojedynku lidera defensywy BVB,, ze snajperem gości, który wpisał się na listę strzelców w dwóch ostatnich meczach. Kibice Borussii liczą na ofensywne popisy 20-letniego Jadona Sancho, który w tym sezonie ma już na koncie 17 goli i tyle samo asyst, co daje łącznie 34 punkty w klasyfikacji kanadyjskiej. To najlepszy wynik w Niemczech i jeden z najlepszych w Europie. Poprzednie spotkanie tych drużyn w Dortmundzie było bardzo zacięte i zakończyło się remisem 2:2, a goście zdobyli wyrównującą bramkę w doliczonym czasie gry. Podobnych emocji można spodziewać się tym razem!Ciekawie będzie też na Red Bull Arena, gdzie RB Lipsk podejmie SC Paderborn 07. Gospodarze są niepokonani w lidze od stycznia, ale tylko kolejne zwycięstwo zapewni im utrzymanie miejsca w tabeli dającego na koniec sezonu kwalifikację do Ligi Mistrzów UEFA. Kluczowym zawodnikiem może być Timo Werner, który od wznowienia rozgrywek zdobył aż cztery bramki, czyli tyle samo co Robert Lewandowski, jego główny rywal w wyścigu o koronę króla strzelców. Z kolei goście powalczą w tym meczu o cenne punkty przedłużające ich nadzieje na utrzymanie w Bundeslidze.W weekend przed niełatwym zadaniem stanie zajmująca czwarte miejsce w tabeli Borussia Mönchengladbach, która zagra na wyjeździe z SC Freiburgiem. Na Schwarzwald-Stadion goście będą faworytem, ale warto odnotować, że nie wygrali z zespołem z Freiburga na jego terenie od 13 lat. Czy Marcus Thuram, Alassane Pléa i spółka przełamią tę niekorzystną serię?Arminia Bielefeld jest coraz bliżej awansu do Bundesligi, ale nadal nie może sobie pozwolić choćby na moment dekoncentracji. Niepokonana w tym roku drużyna trenera Uwa Nauhausa w 30. kolejce podejmie 1. FC Nürnberg. Wiele po tej konfrontacji obiecuje sobie lider ataku Arminii, Fabian Klos, który chce odzyskać prowadzenie w klasyfikacji strzelców 2. Bundesligi. Ma na to spore szanse, bo zespół z Norymbergii stracił w obecnych rozgrywkach aż 54 bramki, co jest najsłabszym wynikiem w lidze. Dla gości to również ważne spotkanie, bo mają tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową i porażka może oznaczać, że znajdą się w bardzo trudnym położeniu.W innym ważnym starciu Hamburger SV zmierzy się z Holsteinem Kiel. HSV toczy zaciętą walkę o powrót do Bundesligi, ale jeszcze nigdy nie wygrało ligowego meczu z drużyną z Kilonii. Jeśli sześciokrotni mistrzowie Niemiec chcą wzmocnić swoją pozycję, to muszą tę fatalną serię przełamać. Nie będzie o to łatwo, bo Holstein preferuje ofensywny futbol i w tym spotkaniu na pewno zagra o pełną pulę.Plan transmisji:Piątek (5 czerwca):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zieliński• 18:25 2, Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Mateusz MajakSobota (6 czerwca):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3 )komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (7 czerwca):• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 18:00 F1 Esports Pro Exhibition (Eleven Sports 2)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 19:00 F1 Esports Azerbaijan Virtual GP (Eleven Sports 2)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz ŚwięcickiPoniedziałek (8 czerwca):• 20:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Mateusz Majak