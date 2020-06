"Czarownica 2", "Złodziej i oszustka", "Late night"- filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Czarownica 2", "Złodziej i oszustka", "Late night"

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie thriller(5 czerwca). Doświadczony agent Mossadu wyrusza na europejską misję. Jako że zwierzchnicy przestali mu ufać, wysyłają razem z nim młodszego agenta, który ma go obserwować. Właśnie tak zaczyna się wzorcowo zagmatwana intryga, bliższa duchowi Johna le Carré niż Iana Fleminga. "Pająk w sieci" to thriller szpiegowski, który swoją charyzmą uświetnia obsadzony w roli głównej Ben Kingsley.W sobotę(6 czerwca). On jest złodziejem dzieł sztuki, a ona aktorką i oszustką. Ivan oraz Elyse łączą siły, aby przeprowadzić brawurową akcję, dzięki której będą mogli wreszcie wyzwolić się z trudnej przeszłości. Oto stylowy heist movie, którego akcja rozgrywa się w Los Angeles, mieście snobów, gangsterów oraz upadłych aniołów. W tytułowych bohaterów wcielają się promieniujący urodą Theo James i Emily Ratajkowski.W niedzielę premiera filmu(7 czerwca). Wilk imieniem Szary, niegdyś w ramach nauczki zmieniony w barana, teraz jest dumnym przywódcą wioski, gdzie jego drapieżni pobratymcy żyją w zgodzie z owcami. Niestety, ich małą utopię próbuje zniszczyć wataha, która preferuje tradycyjne - to znaczy: bezlitosne i krwawe - stosunki w świecie natury. Rosyjski film animowany w służbie dobrej zabawy i powszechnej tolerancji.Niedzielną Megapremierąbędzie film(7 czerwca). Relacja Diaboliny (Angelina Jolie) i jej córki chrzestnej Aurory (Elle Fanning) zostaje wystawiona na poważną próbę. Nadchodzi wesele, pojawiają się niespodziewane sojusze oraz nowe, mroczne siły. Wszystko to oddala kobiety od siebie i powoduje, że stają one po przeciwnych stronach barykady. Sequel kinowego hitu z 2014 roku, którego gwiazdą była laureatka Oscara Angelina Jolie. W drugiej części w głównych rolach obok Joli występują Elle Fanning, trzykrotnie wyróżniona nominacją do Nagrody Akademii Michelle Pfeiffer (Niebezpieczne związki), pięciokrotnie nominowany do Złotego Globu Chiwetel Ejiofor oraz Sam Riley.Premierowy weekend na antenachrozpocznie(6 czerwca, Cinemax 2). Wiosna 2009 roku. Dwóch obywateli Norwegii - Joshua French (Aksel Hennie) i Tjostolv Moland (Tobias Santelmann) - przekracza granicę Konga Wschodniego. Zaledwie kilka dni później rozchodzi się wiadomość o śmierci ich kierowcy. Mężczyźni szybko zostają schwytani w dżungli i skazani na śmierć, a następne miesiące stają się pasmem niekończącego się kryzysu polityczno-dyplomatycznego...Oparty na faktach film akcji opowiadający historię dwóch poszukujących wrażeń Norwegów, którzy zostali pojmani w pogrążonym w chaosie Kongo. Scenariusz obrazu został oparty na wielu źródłach, między innymi na książce "Et mord i Kongo" autorstwa Mortena A. Stroksnesa.W niedzielę(7 czerwca, Cinemax). Katherine Newbury (Emma Thompson) jest charyzmatyczną królową nocnych talk-show. Po 25 latach błyskotliwej kariery jej gwiazda zaczyna jednak powoli gasnąć. Oglądalność jej programu zaczyna spadać i prezenterka decyduje się wzbogacić swój zespół, złożony z samych białych samców alfa, o nowego członka - tym razem kobietę. Wybór pada na wygadaną Molly (Mindy Kaling), której całkowity brak doświadczenia zawodowego rekompensowany jest przez nieodparty entuzjazm i wręcz encyklopedyczną wiedzę o pracy Katherine.Kapitalna komedia w reżyserii Nishy Ganatry (serial Mr. Robot), która opowiada o gwieździe telewizji próbującej nadać świeżości swojemu programowi.Drugą premierą będzie(7 czerwca, Cinemax 2). Dziewczyna snuje się po mieście w poszukiwaniu swojego miejsca. Na swojej drodze spotyka młode matki, które wręcz w religijny sposób celebrują macierzyństwo, wraca do domu z mężczyzną, dla którego seks nie ma zbyt dużego znaczenia, w końcu trafia do drag baru, gdzie czeka na koniec kapitalizmu. Bohaterka próbuje napisać książkę, ale nie jest w stanie wyjść poza pierwsze zdanie drugiego rozdziału. Dryfuje bez celu między kolejnymi galeriami sztuki, szkołami jogi i łóżkami nieznajomych. Zamiast próbować się dopasować, zaczyna postrzegać swoją depresję jako sprawę polityczną.Piętnaście humorystycznych wydarzeń z życia bohaterki, które pokazują postmodernistyczne społeczeństwo rozdarte między niepewnością a marketingiem, seryjną monogamią a neo-duchowością, rozczarowaniem a ciągłą presją bycia szczęśliwym.