TVN7 kręci czwarty sezon serialu "Zakochani po uszy". Premiera jesienią

Łukasz Szewczyk

• Ekipa serialu "Zakochani po uszy" wróciła na plan zdjęciowy po przerwie spowodowanej pandemią

• Czwarty sezon jesienią na antenie TVN7

Czwarty sezon "Zakochanych po uszy" to kontynuacja miłosnych perypetii i pełnych emocjonalnych zwrotów losów bohaterów poprzednich serii. Jak ułoży się wspólne życie Asi i Piotra? Czy szczęście zawita do nich na dobre? Kogo wybierze Sonia? Jak na wolności zachowa się Sylwia? O tym widzowie będą mogli się przekonać już we wrześniu na antenie Siódemki. Pojawią się też nowe, zaskakujące wątki, które sporo namieszają w dotychczasowym życiu bohaterów.W nowej serii oprócz dobrze znanych i lubianych aktorów takich jak Kasia Grabowska, Kamila Kamińska, Michał Meyer czy Patryk Pniewski pojawią się również nowi bohaterowie.Za produkcję telenoweli odpowiada Krystyna Lasoń. Autorami scenariusza są Ilona Łesyk-Moczulska i Michał Zasowski, a odcinki reżyserują Regina Zawadzka, Arkadiusz Luboń, Monika Szczęsna-Jurga i Marcin Solarz.