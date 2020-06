Polsat kręci 16 sezon serialu "Przyjaciółki". Premiera jesienią, w obsadzie Paweł Małaszyński

Łukasz Szewczyk

• Polsat rozpoczął zdjęcia do nowego, szesnastego już sezonu serialu "Przyjaciółki"

• W nowym sezonie do obsady serialu dołącza Paweł Małaszyński.

Co wydarzy się w 16. sezonie "Przyjaciółek"? Jak nowa postać, w którą wcieli się Paweł Małaszyński, wpłynie na losy głównych bohaterek? Zmieni ich życie na lepsze, a może przyczyni się do jakiegoś rozstania? Czy Inga (Małgorzata Socha) zostanie żoną Maksa (Mateusz Janicki)? Na co postawi Zuza (Anita Sokołowska) - zagraniczną karierę, a może jednak rodzinę? Czy Patrycja (Joanna Liszowska) będzie musiała oddać Klarę (Maja Śliwińska) obcym ludziom? Kiedy Anka (Magdalena Stużyńska - Brauer) z Pawłem (Bartek Kasprzykowski) zażegnają kryzys? Czy Dorocie (Agnieszka Sienkiewicz) i Sławkowi (Kacper Kuszewski) uda się być razem, mimo dzielących ich różnic? Przed kobietami kolejne wyzwania, trudne życiowe decyzje, ale również wiele wspaniałych chwil i wzruszających momentów.W serialu "Przyjaciółki" obok Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej, Anity Sokołowskiej i Magdaleny Stużyńskiej-Brauer występują m.in.: Agnieszka Sienkiewicz, Bartek Kasprzykowski, Mateusz Janicki, Krzysztof Wieszczek, Marek Bukowski, Adam Adamonis, Elżbieta Jarosik, Dorota Kolak, Marcin Korcz, Paweł Małaszyński.Emisja premierowych odcinków jesienią 2020 roku na antenie telewizji Polsat.