Eurosport rozszerza ofertę o mecze norweskiej ekstraklasy na żywo. Plan transmisji TV

Łukasz Szewczyk

• Od 16 czerwca kanał Eurosport 1 będzie pokazywał mecze najwyższej klasy rozgrywkowej w Norwegii, czyli Eliteserien

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

Sezon ligi norweskiej rozpocznie się 16 czerwca, a już w drugiej kolejce dojdzie do spotkania jednych z faworytów do mistrzostwa kraju. Broniący tytuły zespół Molde podejmie najbardziej utytułowany norweski klub - Rosenborg Trondheim. Będzie to jedno z 10 spotkań w trakcie pierwszych trzech kolejek Eliteserien, które na żywo pokaże Eurosport 1 i Eurosport Player.Eurosport będzie transmitować mecze na wszystkich europejskich rynkach, w tym w Norwegii. -- podkreślił Andrew Georgiou, President, Eurosport and Global Sports Rights & Sports Marketing.Mecze komentować będą Edward Durda, Adam Kotleszka i Tomasz Lach.Plan transmisji Eliteserien w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:Wtorek (16 czerwca):• godz. 18:00, Aalesund FK - Molde• godz. 20:30, Sarpsborg - ValarengaŚroda (17 czerwca):• godz. 18:00, IK Start 08 - Stromsgodset• godz. 20:30, Haugesund - SK BrannSobota (20 czerwca):• godz. 20:30, Molde - RosenborgNiedziela (21 czerwca)• godz. 20:30, SK Brann - VikingŚroda (24 czerwca):• godz. 18:00, IK Start - Molde• godz. 20:30, Odd vs ValarengaCzwartek (25 czerwca):• godz. 18:00, Sarpsborg 08 - Stromsgodset• godz. 20:30, Rosenborg - Bodo/Glimt