Nowa odsłona Radia Zet w sieci

Łukasz Szewczyk

• Ruszyła nowa strona główna portalu Radiozet.pl

• Nowy, funkcjonalny layout. Zwiększono też prędkość ładowania

Na nowej stronie głównej Radiozet.pl codziennie można znaleźć wiadomości ze świata polityki, finansów, sportu, zdrowia, a także rozrywki i show-biznesu. Aby ułatwić poruszanie się po stronie i sprawne odnajdywanie konkretnych newsów, zastosowano szereg graficznych etykiet, wyróżniających najważniejsze treści.Poza newsami użytkownicy znajdą także widgety m.in. z prognozą pogody czy kursami walut, informacje o aktualnych konkursach czy akcjach specjalnych skierowanych do słuchaczy. Nie zabraknie także sekcji radia, które jest nieodłącznym elementem marki. Użytkownicy mogą nie tylko w prosty sposób przejść do playera Radia ZET online, ale też posłuchać najnowszych podcastów z ulubionych programów stacji.- mówi Tomasz Sofuł, dyrektor Działu Online Grupy Eurozet.Serwis został zaprojektowany zgodnie z filozofią mobile first w technologii Responsive Web Design, umożliwiającej komfortowe użytkowanie zarówno na desktopie, tablecie, jak i smartfonie. Za przygotowanie, projekt graficzny i wdrożenie nowej strony odpowiedzialny był zespół online Grupy Eurozet.W kwietniu 2020 r. portal Radiozet.pl liczył 9 024 540 realnych użytkowników i notował 73 184 476 odsłon (dane Gemius/PBI za kwiecień 2020).