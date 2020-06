Łukasz Szewczyk

Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Miruć w nowym programie TVN Style. "Patent na dom"

• Nowy program w TVN Style

• Inspiracje, ciekawe patenty na metamorfozę w niewielkim kosztem.

Fot. TVN Style

W każdym odcinku za pomocą oryginalnych i niedrogich patentów odmienione zostanie jedno wnętrze. Do Anny Nowak-Ibisz zgłoszą się osoby z prośbą o pomoc w zorganizowaniu małego remontu lub zmiany aranżacji. Widzowie poznają mamę z synkiem, którzy chcieliby zmienić swoją kuchnię, a także rodzinę marzącą o przytulnym salonie. Dowiemy się więcej o trikach na metamorfozę garderoby i sypialni. Czy efekt końcowy zachwyci uczestników?



Czasem wystarczy zaledwie kilka godzin, by osiągnąć upragniony efekt, a niektóre elementy dekoracji można zrobić samodzielnie. Anna Nowak-Ibisz zadba o dodatki i gadżety oraz odwiedzi specjalistę od DIY! Z kolei zaproszony przez nią ekspert - Krzysztof Miruć podpowie jak niewielkim kosztem sprawić, by pomieszczenia były funkcjonalne i po prostu piękne. Poznaj nasz "Patent na dom"!



Emisja premierowych odcinków programu "Patent na dom" we wtorki o godz. 22.25 (od 9 czerwca 2020 roku) na antenie TVN Style.