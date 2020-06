Rozmowy Agaty Młynarskiej na żywo na Instagramie TVN Style. Pierwszym gościem Izabella Miko

Łukasz Szewczyk

• Na instagramie TVN Style rusza nowy cykl "#agatasiekreci w Stylach"

• Agata Młynarska co tydzień będzie prowadziła rozmowy live z inspirującymi postaciami ze świata kultury, mediów, nauki.

#agatasiekreci to cykl rozmów prowadzonych na żywo na Instagramie przez Agatę Młynarską. Dziennikarka rozpoczęła go marcu, gdy ogłoszono pandemię koronawirusa. Od tego czasu przeprowadziła ponad 100 wywiadów m.in. z Krystyną Jandą, Józefem Orlińskim, Mariuszem Szczygłem, Anną Nowak-Ibisz, Andrzejem Sewerynem czy Janiną Ochojską. Podczas kwarantanny realizowała programy codziennie, obecnie raz w tygodniu, w poniedziałki wieczorem.Od 9 czerwca zrusza nowy cotygodniowy live z wybitnymi gośćmi na profilu TVN Style . W nowym cykluzobaczymy postaci ze świata kultury, rozrywki, mediów, literatury czy nauki - nazwiska, które są autorytetami dla Polek. Agata Młynarska szczerze porozmawia z nimi o stylu życia, aktualnych sprawach współczesnego świata. TVN Style chce wykorzystać media społecznościowe do bezpośredniego kontaktu z widzem i zbudowania społeczności.Pierwszym gościem cyklu "#agatasiekreci w Stylach" będzie Izabella Miko, która opowie m.in. o sytuacji w Stanach Zjednoczonych po śmierci George'a Floyda."#agatasiekreci w Stylach" to drugi po "Dniu z..." cykl na profilu TVN Style na Instagramie. Od 13 maja co środę profil stacji przejmują prowadzący stacji i na InstaStory pokazują swój dzień. W akcji wzięły już udział Kinga Zawodnik ("Dieta czy cud?"), Agnieszka Winnicka ("Ach, ten ślub!"), Agata Młynarska ("Bez tabu") i Izabela Janachowska ("Pary młode ponad miarę"). W najbliższą środę 10 czerwca profil TVN Style przejmie make-up artist Anna Galińska, znana widzom z programów - "Studio urody" i "Związki z modą". Ten ostatni program prowadzi stylistka i kostiumografka Kasia Baran, która weźmie udział w akcji "Dzień z..." już 17 czerwca.