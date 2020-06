Poczta Polska nie chce już pobierać opłat za abonament RTV

Łukasz Szewczyk

• Poczta Polska zwróciła się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministra Infrastruktury i Ministra Finansów o umożliwienie zaprzestania poboru opłat abonamentowych

W weekend wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin na Twitterze poinformował, że ściągalność abonamentu RTV wymaga gruntownego przemodelowania.- poinformował Sasin.Dzisiaj urząd pocztowy odniósł się do twitterowych zapowiedzi. We wtorek (9 czerwca) Poczta Polska poinformowała, że skierowała pisma do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do Ministra Infrastruktury i Ministra Finansów z prośbą o podjęcie czynności umożliwiających wykonanie intencji wiceministra w zakresie wstrzymania realizacji zadań związanych z pobieraniem opłat abonamentowych przez urząd pocztowy.Obecnie - w ramach obowiązującego prawa - kwestia opłat abonamentowych dotyczy obszarów odpowiedzialności wielu instytucji: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Finansów. Rola operatora wyznaczonego, którym jest Poczta Polska S.A. sprowadza się wyłącznie do obsługi procesu pobierania opłat abonamentowych, w tym przyjmowania, ewidencjonowania oraz kontroli obowiązku ich uiszczania.Poczta Polska realizuje obowiązki związane z pobieraniem opłat abonamentowych na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych. Obowiązki te dotyczą obsługi procesu rejestracji odbiorników, samego pobierania opłat abonamentowych, kontroli rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, jak również inicjowania procedury umarzania zaległości w płatnościach opłat abonamentowych i opłat za używanie odbiorników (w braku możliwości ustalenia podmiotu zobowiązanego i braku odpowiedniego majątku tego podmiotu).Zgodnie z obowiązującym prawem, wszelkie decyzje odnośnie umorzenia należności może podejmować wyłącznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Z informacji podanych opinii publicznej przez samą KRRiT za pośrednictwem oficjalnego profilu na Twitterze, w 2019 roku KRRiT rozpatrzyła 60 tys. tego typu spraw. To dwa razy więcej w porównaniu do analogicznych decyzji podejmowanych przez poprzednią KRRiT. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, mają możliwość zwrócenia się z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu właśnie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.