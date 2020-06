Gwiazdy wracają do gry na żywo w Golf Channel Polska

Łukasz Szewczyk

• Wraca prestiżowy turniej golfowy PGA TOUR

• Wszystkie zawody cyklu PGA TOUR, a także European Tour z udziałem reprezentanta Polski - Adriana Meronka, polscy kibice będą mogli obejrzeć na żywo tylko w Golf Channel Polska

Po trzymiesięcznej przerwie, spragnieni golfa na żywo kibice otrzymają to, na co tak długo czekali - 11 czerwca mistrzowie wracają na pole podczas turnieju Charles Schwab Challenge. Pikanterii ich rywalizacji dodaje fakt, że w tym roku znacząco zmniejszyła się liczba okazji do zdobycia punktów w światowym rankingu FedEx Cup. Każdy kolejny turniej stanowi teraz dla gwiazd golfa okazję na wagę złota, a jedno uderzenie może zbliżyć do triumfu w sezonie. Możemy zatem co tydzień spodziewać się najlepszych zawodników i emocjonującej walki na każdym dołku.Kolejne turnieje PGA TOUR, a także wznawiającego rozgrywki w lipcu European Tour, co tydzień na żywo w Golf Channel Polska, z komentarzem Jacka Persona. 18 czerwca rozpoczyna się RBC Heritage, a 25 czerwca Travelers Championship.