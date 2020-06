Polsat kręci nowe seriale: "Kowalscy kontra Kowalscy" i "Maria Matejko"

Łukasz Szewczyk

• Przygotowania do nowych produkcji Telewizji Polsat idą pełną parą

• Stacja rozpoczęła zdjęcia do dwóch nowych seriali "Kowalscy kontra Kowalscy" oraz "Maria Matejko" polskiej wersji francuskiego hitu "Candice Renoir

to przewrotna komedia pomyłek. Opowieść o dwóch rodzinach, które teoretycznie łączy tylko to samo popularne w Polsce nazwisko, a różni właściwie wszystko. Ale czy na pewno...? Choć żyją w dwóch zupełnie innych światach oraz dzieli ich wykształcenie, status społeczny i finansowy, priorytety, styl życia, to nagle, jedna wiadomość sprawi, że staną się sobie bliżsi, niż można to sobie wyobrazić. Pewna wizyta w szpitalu rozpocznie lawinę zaskakujących i przezabawnych zdarzeń w życiu obu rodzin. Serial w prześmieszny sposób podejmie temat, czy z rodziną rzeczywiście najlepiej wychodzi się na zdjęciach oraz na ile pieniądze są gwarantem szczęścia...Ekranowe małżeństwa tworzyć będą Piotr Adamczyk i Marieta Żukowska oraz Wojciech Mecwaldowski i Katarzyna Kwiatkowska. Ich synowie zagrani przez Patryka Cebulskiego i Jakuba Zdrójkowskiego starać się będą o względy pięknej Eli, czyli Wiktorii Gąsiewskiej. Plejadę aktorskich gwiazd dopełnią m.in. Paweł Wawrzecki, Mikołaj Cieślak, Bartosz Obuchowicz i Joanna Orleańska.Za scenariusz i reżyserię serialu odpowiada Okił Khamidov.Kolejny nowy serial Telewizji Polsat to polska wersja francuskiej produkcji "Candice Renoir", czyli "Maria Matejko". Opowiada o pięknej, silnej i pewnej siebie komisarz po przejściach, która po 10 latach przerwy wraca do pracy w policji. Chce zawalczyć o siebie i swoją karierę. Jako matka czwórki dzieci musi jednocześnie radzić sobie z problemami wychowawczymi i nową zawodową rzeczywistością. Czy jej ogromna wiedza, inteligencja, doskonała intuicja i wewnętrzna siła pomogą jej się w tym świecie odnaleźć?Każdy odcinek to osobna, wciągająca historia kryminalna, rozgrywająca się w innym środowisku, nad którą brawurowo i z pełnym poświęceniem pracować będzie pani Komisarz, w której rolę wcieli się aktorka teatralna i filmowa Paulina Chruściel. W pozostałych rolach zobaczymy znanych i lubianych aktorów: Jakuba Wesołowskiego, Annę Dereszowską, Wojciecha Zielińskiego, Krystiana Wieczorka i Annę Matysiak.Za reżyserię serialu odpowiada Marcin Ziębiński, a autorką adaptacji jest Justyna Pobiedzińska.Producentem wykonawczym obu seriali jest Tako Media.