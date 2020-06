Radio TOK FM chwali się rekordowymi wynikami słuchalności

Łukasz Szewczyk

• W ciągu roku Radio TOK FM poprawiło swój udział w rynku prawie o 25%.

• Udział TOK FM w czasie słuchania wzrósł do 2,6%.

• We wszystkich miastach nadawania rozgłośnia jest już na 3. miejscu pod względem słuchalności, a w największych aglomeracjach objęła pozycję wicelidera.

Od marca do maja 2020 r. udział Radia TOK FM w czasie słuchania w całej Polsce wyniósł 2,6%, a zasięg dzienny stacji sięgnął 2,8%W 23 obszarach miejskich, w których można słuchać programu rozgłośni w eterze, coraz więcej osób wybiera TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne zajmuje w nich 3. miejsce pod względem słuchalności, na które wskoczyło z 5. pozycji. W największych polskich miastach - powyżej 200 tys. i powyżej 500 tys. mieszkańców - Radio TOK FM ma już 2. lokatę. Jest wiceliderem słuchalności od grudnia 2019 r. w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.- komentuje najnowsze dane o słuchalności Radia TOK FM Adam Fijałkowski, wiceprezes Grupy Radiowej Agory. -- dodaje.Aktualnie liczba wykupionych subskrypcji Premium TOK FM, zapewniających dostęp do podcastów stacji, przekroczyła 23 tysiące.- dodaje Kamila Ceran, redaktor naczelna Radia TOK FM. -- zapewnia.Radio TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne jest opiniotwórczym radiem "mówionym", w którym słowo stanowi około 90% programu antenowego. Stacja intensywnie rozwija swoją ofertę premium. Podcastowa oferta Radia TOK FM to cyfrowa biblioteka ponad 200 audycji i cykli tematycznych o różnorodnej tematyce - m.in. politycznej, ekonomicznej, społecznej, naukowej i poradnikowej - zawierająca ponad 75 tys. podcastów. Są wśród nich bieżące audycje z anteny Radia TOK FM, podcasty dostępne wyłącznie w internecie, a także cykle archiwalne o ponadczasowej wartości i podcasty partnerów.