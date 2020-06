Specjalne pasmo na 30-lecie Jednostki Wojskowej GROM w Polsacie Sport Fight

Łukasz Szewczyk

• Polsat Sport Fight emituje ośmiogodzinne pasmo poświęcone trzydziestej rocznicy powołania Jednostki Wojskowej GROM.

• Oprócz historii spadkobierców Cichociemnych w programie pojawią się unikalne materiały wideo z misji "polskich specjalsów" na całym świecie.

"GROM - tworzymy historię" to ośmiogodzinne pasmo, które Polsat Sport Fight wyemituje w sobotę i niedzielę w godzinach 10:00 - 14:00. Program zostanie w całości zrealizowany na żywo, a jego gospodarzami będą Aleksandra Szutenberg i Łukasz "Juras" Jurkowski. W studiu pojawi się wielu emerytowanych operatorów JW GROM oraz ekspertów w dziedzinie wojskowości i sportu.Historię powstania jednostki GROM oraz dziedziczenia przez nią tradycji słynnych Cichociemnych opiszą doktor Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego i Michał Olton z Muzeum Wojska Polskiego. Jeden z pomysłodawców utworzenia JW 2305 i bohater Operacji Samum - generał Gromosław Czempiński przypomni z kolei rolę generała Sławomira Petelickiego - legendarnego twórcy i pierwszego dowódcy GROM. Kulisy działań jednostki przybliży świetnie znany widzom Polsatu Sport i Polsatu były operator GROM o pseudonimie "Naval". Uczestnik pierwszej edycji programu "Ninja Warrior Polska", współorganizator słynnego biegu terenowego "GROM Challenge" i autor popularnych książek opowie o misjach swojej jednostki na Haiti, w byłej Jugosławii oraz w Zatoce Perskiej i Afganistanie. W specjalnych łączeniach gospodarze i bohaterowie programu porozmawiają również z żołnierzami zagranicznych jednostek specjalnych oraz rekonstruktorami wojskowymi z całego świata, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Chile.Każdy z ośmiu paneli tematycznych pasma "GROM - tworzymy historię" zostanie poświęcony innemu aspektowi związanemu z siłami specjalnymi. Elementy treningu fizycznego i zasady naboru do jednostki przybliży między innymi były operator GROM i późniejszy wieloletni organizator morderczej selekcji - "Rotmistrz". Wojskową technikę walki wręcz oraz z wykorzystaniem broni omówi "Motyl" - weteran GROM, a obecnie instruktor strzelectwa i CQB związany z organizacją Armia Fight Night, propagującą walki w bliskim kontakcie wśród wojskowych. "GROM - tworzymy historię" to dla widzów także unikalna szansa zapoznania się z elementami wyposażenia żołnierzy jednostek specjalnych, ich taktyką oraz zasadami braterstwa broni, typowymi dla sportów drużynowych. Autorzy programu omówią też dyscypliny sportu wykorzystywane w armii, takie jak spadochroniarstwo, nurkowanie, strzelectwo, a nawet praca z psem. Gratką dla fanów militariów będzie też scenografia studia, którą stanowić będą repliki oraz autentyczne elementy rynsztunku wojsk specjalnych, takie jak mundury, broń czy wyposażenie osobiste.