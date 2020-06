Mecze piłkarskiej Ekstraklasy w kultowym "Studio S-13" radiowej Jedynki

Łukasz Szewczyk

• W niedzielę (14 czerwca 2020 roku) na antenie radiowej Jedynki na kultowe "Studio S-13", które w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia.

• Gospodarzem audycji będzie Andrzej Janisz. Sprawozdawcy będą relacjonować przebieg meczów 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy z ośmiu stadionów.

Bogdan Tuszyński (wymyślił audycję "Studio S-13") i Andrzej Janosz (prowadzący) / Fot. Polskie Radio

Wprowadzone obostrzenia związane z epidemią koronawirusa spowodowały przerwanie meczów Ekstraklasy w pierwszej połowie marca. Do tego czasu udało się przeprowadzić 26 kolejek. Jednak po blisko trzymiesięcznej przerwie rozgrywki nabierają tempa i tym tygodniu zostaną rozegrane aż dwie kolejki kończące rundę zasadniczą.W najbliższą niedzielę w legendarnym "Studiu S-13" (godz. 18.00-21.00), relacjonowane będą wszystkie spotkania 30. kolejki piłkarskiej PKO Bank Polski Ekstraklasy, a sprawozdawcy Jedynki znajdą się na ośmiu stadionach. - Od początku przygotowań do restartu ligi rozmawialiśmy z Polskim Radiem o transmisjach z meczów w ramach kultowego "Studia S-13", na którym wychowały się pokolenia kibiców Ekstraklasy. Bardzo się cieszymy, że efektem tych rozmów są relacje na antenie Programu 1 Polskiego Radia z jednego lub dwóch pełnych meczów w kolejce - mówi Bartosz Orzechowski, manager ds. komunikacji w Ekstraklasie S.A.Do zakończenia sezonu, planowanego na 19 lipca, pozostały jeszcze dwie kolejki rundy zasadniczej oraz siedem w fazie dodatkowej. Następnie po 30. serii spotkań, 16 drużyn zostanie podzielonych na dwie grupy - mistrzowską i spadkową. Ze względu na zachowanie zasad szczególnej ostrożności, mecze do końca fazy zasadniczej rozegrane będą bez udziału publiczności. Jednak, jak zapowiadają organizatorzy, już po 17 czerwca, stadiony ponownie otworzą się dla kibiców. Mimo iż FIFA, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, ze względu na wyjątkową sytuację tymczasowo zgodziła się na możliwość zmiany aż pięciu piłkarzy podczas jednego spotkania, w Ekstraklasie nadal obowiązują tradycyjne przepisy.​W dniu rozgrywek w wieczornej, legendarnej audycji "Studio S-13" pojawią się m.in. obszerne relacje ze wszystkich meczów autorstwa korespondentów Polskiego Radia ze stadionów i komentarzy dziennikarzy sportowych ze studia radiowej Jedynki. Ponadto wyjątkowe materiały, w których Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski przypominają fragmenty transmisji, sylwetki dziennikarzy, ciekawostki i anegdoty związane z piłkarską audycją i jej twórcami, dostępne są również na Facebooku Programu 1 Polskiego Radia. y.Plan meczów 30. kolejki PKO Bank Polski Esktraklasy:Arka Gdynia - Wisła KrakówCracovia - Wisła PłockGórnika Zabrze - Legia WarszawaJagiellonia - Piast GliwiceKorona Kielce - Lech PoznańPogoń Szczecin - Lechia GdańskRaków Częstochowa - KGHM Zagłębie LubinŚląsk Wrocław - ŁKS Łódź