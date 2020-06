Pakiet FilmBox Premium bez dodatkowych opłat w Cyfrowym Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Cyfrowy Polsat udostępnił bez dodatkowych opłat pięć kanałów z pakietu FilmBox Premium: FilmBox Premium HD, FilmBox Extra HD, FilmBox Family, FilmBox Action i FilmBox Arthouse.

Na ponad dwa tygodnie (od 15 do 30 czerwca 2020 roku) abonenci telewizji satelitarnej (od pakietu Mini HD) oraz abonenci telewizji kablowej IPTV (od pakietu Rodzinnego IP) w Cyfrowym Polsacie otrzymali bezpłatny dostęp do oferty programowej kanałów FilmBox, w tym najlepszych seriali, hollywoodzkich hitów kinowych w gwiazdorskiej obsadzie i niezależnego kina artystycznego. Wśród nich są m.in. genialny serial "Młody papież" z Jude'em Lawem, nominowany do Oscara dramat "Sprzymierzeni" z Bradem Pittem i Marion Cotillard czy klasyka artystycznego kina wojennego "Rzym, miasto otwarte".W "otwartym oknie" udostępnione są kanały:(pozycja numer 32) - oferta wielokrotnie nagradzanych filmów;(pozycja numer 141) - starannie wyselekcjonowane hity filmowe i serialowe w jakości full HD;(pozycja numer 33) - klasyka rozrywki dla całej rodziny;(pozycja numer 54) - repertuar dla sympatyków kina akcji z dużą dawką adrenaliny;(pozycja numer 53) - jedyny globalny kanał telewizyjny prezentujący filmy fabularne, dokumentalne oraz krótkometrażowe autorstwa niezależnych filmowców z całego świata.Stworzony dla fanów kina pakiet FilmBox Premium jest dostępny w ofercie telewizji satelitarnej, telewizji kablowej IPTV oraz telewizji internetowej OTT w cenie 10 zł/mies. Pakiet dostępny jest z umową na czas nieokreślony, dzięki czemu możliwe jest włączenie go w dowolnym momencie. Z aktywną opcją ON THE GO z pakietu FilmBox Premium można korzystać również na urządzeniach mobilnych w aplikacji Cyfrowy Polsat GO.Wszystkie kanały filmowo-serialowe FilmBox, wchodzące w skład pakietu FilmBox Premium, dostępne są również w pakiecie Film z oferty operatora.