Tydzień z Bundesligą i LaLiga w Eleven Sports. Plan transmisji TV

Łukasz Szewczyk

• Od poniedziałku (15 czerwca) do czwartku (18 czerwca) widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć kilkanaście meczów Bundesligi i LaLiga Santander.

• Szczególnie ekscytująco zapowiadają się starcia z udziałem Bayernu Monachium i Realu Madryt.

Robert Lewandowski i spółka zmierzą się we wtorek na wyjeździe z Werderem Brema i jeśli wygrają, to zapewnią sobie tytuł mistrza Niemiec po raz ósmy z rzędu! Przed drużyną z Bawarii wielka szansa, ale i spore wyzwanie, bo Werder broni się przed spadkiem i również bardzo potrzebuje punktów. Wtorkowa transmisja w Eleven Sports 1 rozpocznie się o 20:25.Dwa dni później walczący o mistrzostwo Hiszpanii Real stanie przed jeszcze trudniejszym zadaniem, bo jego rywalem będzie aspirująca do gry w europejskich pucharach Valencia CF. Królewscy tracą w tabeli dwa punkty do FC Barcelony i w tym spotkaniu nie mogą sobie pozwolić na wpadkę. Czwartkowa transmisja w Eleven Sports 1 wystartuje o 21:55.W innych ciekawych spotkaniach kibice zobaczą w akcji m.in. Sevillę FC, Herthę BSC Krzysztofa Piątka oraz RB Lipsk. Między poniedziałkiem a czwartkiem ELEVEN SPORTS pokaże także siedem spotkań 2. Bundesligi.Plan transmisji:Poniedziałek (15 czerwca):• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Kuba Ostrowski•m20:25m2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian ChabiniakWtorek (16 czerwca):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Mateusz Majak• 19:25 LaLiga Santander: Getafe CF - RCD Espanyol (Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Kuba Ostrowski• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Dominik Guziak• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, transmisja również w 4K)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiPolecamy w środę, 17 czerwca:• 18:25 Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 (Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Mateusz Majak• 18:25 2. Bundesliga: Hannover 96 - FC St. Pauli (Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut, Dominik Guziak• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomas ZielińskiPolecamy w czwartek, 18 czerwca:• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 studio od 21:00, transmisja również w 4K)komentarz: Mateusz Święcicki, Łukasz Wiśniowskistudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk