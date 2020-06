TOK FM na wybory. Sporo nowości w ramówce

Łukasz Szewczyk

• "Przewodniki wyborcze", kandydaci w "Poranku" i dłuższy "Wywiad polityczny" Karoliny Lewickiej - to tylko niektóre zmiany w ramówce Radia TOK FM, przygotowane w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi.

• Dodatkowo na antenie wieczorne programy autorskie pod tytułem "Głosy Radia TOK FM po godzinach".

Do 28 czerwca, czyli dnia kolejnego głosowania zostały już niecałe dwa tygodnie - ten czas w Radiu TOK FM będzie poświęcony w dużej mierze wyborom, kampanii wyborczej i kandydatom na prezydenta.Redakcja stacji zaprosiła wszystkich startujących w wyborach na wywiady w "Porankach Radia TOK FM". Polityków przepytają: Dominika Wielowieyska, Jan Wróbel, Piotr Kraśko, Karolina Lewicka i Jacek Żakowski Do wszystkich kandydatów w wyborach redakcja TOK FM wysyła też kwestionariusze. Zawierają one pytania o ustrój, gospodarkę, klimat, bezpieczeństwo czy sprawy zagraniczne - dzięki otrzymanym odpowiedziom postaną sylwetki, które prezentowane będą na tokfm.pl i na antenie stacjiW związku z wyborami TOK FM przygotowało też dla słuchaczy nowości antenowe: wSebastian Wierciak przedstawi najważniejsze daty i zasady związane z wyborem głowy państwa z perspektywy wyborców, ich praw i obowiązków, a wRoch Kowalski wyjaśni legislacyjne zawiłości prawa wyborczego. Przewodniki emitowane będę na antenie od poniedziałku do piątku o 6:55, 8:35, 11:55 i 16:55.Na antenie pojawi się też, w którym TOK FM powróci do historii wszystkich elekcji prezydenckich - od 1989 do 2015 r. Wszystko, co wiedzieliśmy o tamtych kampaniach, ale zdążyliśmy już nieco zapomnieć - tylko w "Historycznym przewodniku wyborczym", który przygotowuje Karolina Lewicka. Dodatkowo od 15 czerwca przez ponad miesiąc Karolina Lewicka będzie prowadzić specjalne dłuższe wydanie "Wywiadu politycznego".Redakcja TOK FM tradycyjnie przygotowuje też specjalny program na wieczór wyborczy i poranek po głosowaniu. W ramach28 czerwca po zamknięciu lokali wyborczych - od 21:00 przez całą noc dziennikarze stacji będą relacjonować przebieg wyborów i spływające wyniki. Natomiast w poniedziałek, 29 czerwca na antenie pojawi się specjalnynadawany w godz. 6:30 - 12:00. Jego prowadzącymi będą Dominika Wielowieyska, Karolina Lewicka i Maciej Głogowski, którzy zaproszą kandydatów, sztabowców, polityków, analityków, ekspertów i publicystów do skomentowania wyniku pierwszej tury wyborów prezydenckich.Tematyka wyborów prezydenckich pojawiać się będzie także w dotychczasowych programach Radia TOK FM, a najnowsze wydarzenia i fakty związane ze zbliżającym się głosowaniem można poznać dzięki serwisom informacyjnym stacji i na stronie tokfm.pl.Od poniedziałku, 15 czerwca na antenie TOK FM zagości też kolejna nowość - programy autorskie nadawane po godz. 22:00 w paśmie. W kolejnych dniach tygodnia będą to: "Powrót do przeszłości" Karoliny Lewickiej, "Los Polandos" Pawła Sulika, "Wieczorem" Agnieszki Lichnerowicz, "Po Sezonie" Jakuba Janiszewskiego oraz "Interluda" Cezarego Łasiczki.