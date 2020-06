Planete+ ponownie pokaże "Twoje miasto z góry". Ruszył plebiscyt

Łukasz Szewczyk

• Widzowie mogą zgłaszać swoje miasto do plebiscytu "Twoje miasto z góry"

• Zwycięzca plebiscytu zostanie zaprezentowany z lotu ptaka w czwartej serii programu "Polska z góry" w telewizji Planete+.

Ruszył kolejny plebiscyt "Twoje miasto z góry" organizowany przez Platformę Canal+. W ramach czwartej serii popularnego programu "Polska z góry" , na antenie Planete+ zostanie wyemitowany odcinek specjalny pokazujący miasto, które otrzymało największą ilość głosów.Warunkiem wzięcia udziału w plebiscycie jest zgłoszenie miejscowości, która nie była pokazywana w poprzednich odcinkach, do dnia 7 lipca 2020 roku na stronie twoje-miasto.planeteplus.pl . W drugim etapie, trwającym od 9 do 30 lipca, odbędzie się głosowanie. Miejscowości o niewielkiej liczbie mieszkańców, nie muszą się obawiać o znikome szanse wygranej, ponieważ liczba głosów będzie liczona proporcjonalnie do liczby mieszkańców, zapewniając równe szanse każdemu miastu.Ogłoszenie zwycięskiej miejscowości odbędzie się 10 sierpnia. Zostanie ona sfilmowana z lotu ptaka w formie dodatkowego, trzynastego odcinka, który zostanie zaprezentowany na antenie Planete+ jeszcze w tym roku.Ogłoszenie zwycięskiej miejscowości odbędzie się 10 sierpnia. Zostanie ona sfilmowana z lotu ptaka w formie dodatkowego, trzynastego odcinka, który zostanie zaprezentowany na antenie Planete+ jeszcze w tym roku.