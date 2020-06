Polscy satyrycy w nowym projekcie Comedy Central "Comedians in quarantine" (wideo)

Łukasz Szewczyk

•Comedy Central rusza z nowym 8-odcinkowym formatem internetowym

"Comedians in quarantine" to międzynarodowy projekt pod szyldem Comedy Central z udziałem znanych komików, zainspirowany okresem izolacji, który sprzyjał niestandardowym i pomysłowym sposobom spędzania czasu. I właśnie czas kwarantanny jest motywem przewodnim 8-odcinkowego cyklu.W polskiej wersji widzowie zobaczą satyryków znanych z "Comedy Club", czy "Drunk History - Pół Litra Historii", m. in. Rafała Rutkowskiego, Adama van Bendlera, Arka "Jaksę" Jakszewicza i Kingę Kosik - Burzyńską. Każdy odcinek ma swojego bohatera i co za tym idzie - jest zrealizowany w odmiennym stylu, charakterystycznym dla danego kabareciarza.Projekt dostępny będzie wyłącznie w internecie, a premiery odcinków będą odbywały się dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki na platformie YouTube Comedy Central Polska.W sieci pojawił się właśnie pierwszy odcinek "Comedians in quarantine" z udziałem słynnego Adama Bendlera.