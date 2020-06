Beata Pawlikowska i Roman Dziewoński z autorskimi audycjami w radiowej Trójce

Łukasz Szewczyk

• Po 22-letniej przerwie do radiowej Trójki wraca Beata Pawlikowska

- mówi Beata Pawlikowska. Dziennikarka, podróżniczka i autorka poradników spotykać się będzie ze słuchaczami w każdą niedzielę w godz. 11.00-13.00. Premiera audycjiw niedzielę 21 czerwca.- dodaje Beata Pawlikowska.Sporo stylowej muzyki prezentował będzie w swoim autorskim cykluRoman Dziewoński. W trakcie pierwszego spotkania przy mikrofonie, w niedzielę 14 czerwca, dziennikarz zapowiedział: - Będziemy zaglądać do różnych skrytek muzycznych, na takie wyspy, o których już zapomniano. Możecie Państwo spodziewać się różnych gatunków - swingu, soulu, jazzu, musicali i wielu innych szlachetnych brzmień.To już trzecia dziennikarska przygoda Romana Dziewońskiego z Trójką. Poprzednio pracował na Myśliwieckiej od 1977 do 1980 roku, by wrócić w latach 90. Dziennikarz cały czas współpracuje z Teatrem Polskiego Radia, dla którego pisze sztuki radiowe i słuchowiska. Jest również autorem wielu książek - przede wszystkim biografii polskich gwiazd kina i estrady. Emisja jego audycji w każdą niedzielę w godz. 15.00-17.00.