Rozmowy "Oprah Winfrey: Co dalej, Ameryko?" na antenach Discovery Channel, TLC i Playerze

Łukasz Szewczyk

• Discovery Channel, TLC i Player wyemitują dwa odcinki specjalnej serii rozmów telewizyjnych na temat rasizmu systemowego mniejszości afroamerykańskiej i obecnej sytuacji w Ameryce.

• Dyskusję poprowadzi słynna amerykańska prezenterka i gwiazda stacji OWN, Oprah Winfrey.

"Oprah Winfrey: Co dalej, Ameryko?" / Fot. dzięki uprzejmości OWN: Oprah Winfrey Network

W niedzielę (21 czerwca o godzinie 20.00) widzowie Discovery Channel oraz TLC będą mogli obejrzeć specjalne, dwuodcinkowe wydanie programu "OWN: Spotlight", zatytułowane "Oprah Winfrey: Co dalej, Ameryko?". Popularna prezenterka telewizyjna rozmawia o problemach i dylematach afroamerykańskich kobiety. Tym razem porusza kwestię rasizmu, który dotyka całą wspólnotę. 21 czerwca o godzinie 22.00 program zostanie również udostępniony użytkownikom serwisu player.pl.W tym talk show, znanym z kanału OWN: Oprah Winfrey Network (należącego do rodziny Discovery), zobaczymy wyjątkowych gości: liderów, aktywistów i artystów reprezentujących czarną społeczność Ameryki, m.in. polityk i aktywistkę Stacey Abrams, nominowaną do Oscara producentkę filmową Avę DuVernay ("Jak nas widzą", "XIII poprawka", "Queen Sugar"), aktora Davida Oyelowo ("Selma"), dziennikarkę i zdobywczynię nagrody Pulitzera Nikole Hannah-Jones oraz profesor i pisarkę Jennifer Eberhardt.Tematem dyskusji będzie dyskryminacja na tle rasowym. Goście odniosą się do tragicznej śmierci George'a Floyda, wydarzeń, które za sobą pociągnęła, akcji #BlackLivesMatter i obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Stanach Zjednoczonych. Wspólnie z prowadzącą poszukają odpowiedzi na pytanie: jak dziś wygląda kwestia przestrzegania praw czarnej społeczności w Ameryce i jakie inicjatywy podejmuje się, a jakie powinno się podjąć by zmieniła się ona na lepsze.Program produkuje kanał OWN: Oprah Winfrey Network. Producentkami są Oprah Winfrey i Tara Montgomery.