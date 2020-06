TVN7 kręci nowy sezon serialu "19+". Premiera jesienią.

Łukasz Szewczyk

• Twórcy serialu "19+" wrócili na plan zdjęciowy w Krakowie.

• Jesienią w TVN7 zadebiutują nowe odcinki programu, a fani będą mogli śledzić najnowsze przygody i perypetie ulubionych bohaterów

Jak zapowiada się jesienny sezon 19+? Twórcy zapowiadają, że będzie prawdziwy rollercoaster emocjonalny. Czy Iwona i Irek, ulubiona para fanów serialu, mają jeszcze szansę? Iwona coraz bardziej zakochuje się w starszym, przystojnym lekarzu, a Irek odreagowuje rozstanie. Czy przyjaciele uratują Irka, który uważa, że rozsypuje się całe jego życie? Zuza zakochana do szaleństwa w Adrianie podstępem zdobyła jego miłość. Czy Adrian jej wybaczy, gdy prawda wyjdzie na jaw? Czy zostawi dziewczynę, gdy okaże się, że Zuza jest w ciąży?Tej jesieni oprócz radosnych chwil i miłosnych perypetii bohaterów czekają dramatyczne chwile i trudne pożegnania. Kogo zabraknie w ekipie przyjaciół? Czy odwieczne rywalki, Iwona i Mela, stawią wspólnie czoła przeciwnościom losu? To wszystko i więcej już we wrześniu na antenie Siódemki.Za produkcję programu odpowiada Krystyna Lasoń. Autorami scenariusza są Ilona Łesyk-Moczulska i Michał Zasowski, a odcinki reżyserują Marcin Głowacki, Anna Kowalska-Deptuła, Agnieszka Wróblewska-Łuczak, Dorota Nowakowska i Jan Siekierski.