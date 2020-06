Rusza "Lato z Radiem 2020". Koncerty online, podróże, rozmowy z gwiazdami

Łukasz Szewczyk

• W pierwszy dzień kalendarzowego lata, w sobotę 20 czerwca 2020 roku, na antenie radiowej Jedynki tradycyjnie o godz. 9.00 zabrzmi radosna "Polka Dziadek", której sygnał od blisko 50 lat dla wielu słuchaczy oznacza początek wakacji.

Tegoroczne wakacje słuchacze radiowej Jedynki ponownie spędzą w towarzystwie swoich ulubionych dziennikarzy. Na pierwszą w tym roku, kultową audycję "Lato z radiem" zapraszają: Roman Czejarek, który powita słuchaczy z warszawskiego studia Programu 1 Polskiego Radia i Marta Januszewska, która odwiedzi Muzeum Puszczy Kampinoskiej.Reporterzy radiowej Jedynki znów ruszą w Polskę, by odwiedzać najciekawsze turystycznie, historycznie i kulturowo miejsca w całym kraju. Trasa szlakiemobejmie kilkadziesiąt miejsc w całej Polsce, ale to, dokąd przyjedzie ekipa "Lata z radiem", zależeć będzie od głosowania słuchaczy w turystycznym plebiscycie.Dziennikarze zachęcą do wysłuchania wzruszających rozmów w, której bohaterami będą m.in. osoby w szczególny sposób angażujący się w życie swoich lokalnych społeczności. W audycji jak zawsze pojawią się. Chętni sprawdzą swój refleks w, zmierzą się z zagadkami słownymi w popularnychi zaprezentują muzyczne talenty w konkursie. Nie lada wyzwaniem będzie też zdobycie maskotki tegorocznej odsłony wakacyjnej audycji.Podczas "Lata z radiem" nie zabraknie spotkań z artystami i. W każdy wtorek na stronach i w mediach społecznościowych Polskiego Radia o godz. 20.00 i w każdy piątek tuż po godz. 20.00 w audycjina antenie radiowej Jedynki transmitowane będą występy najpopularniejszych polskich wykonawców, zapowiadane przez dziennikarzy muzycznych Programu 1 Polskiego Radia.