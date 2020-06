Polska edycja "Lego Masters" jesienią w TVN. Ruszają castingi

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2020 roku na antenie TVN zadebiutuje popularny na świecie format rozrywkowy "Lego Masters"

• Najsłynniejsze klocki świata, budowle jakie można zobaczyć tylko w filmach i zacięta rywalizacja

Program "Lego Masters" podbił serca widzów na wszystkich kontynentach. Hit oglądalności w USA, Australii, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Jesienią 2020 roku po raz pierwszy w Polsce.Nowy program będzie składał się z sześciu odcinków, a udział w niem weźmie sześć par. W każdym odcinku uczestnicy będą musieli zmierzyć się z zadaniami oraz stworzyć spektakularne konstrukcje z klocków Lego. Będzie to sprawdzian zdolności uczestników, ich kreatywności, wyobraźni i umiejętności technicznych. Pod koniec każdego odcinka najsłabsza para opuści program. O finał zawalczą trzy najlepsze pary i będzie to prawdziwe starcie mistrzów. Zwycięzca otrzyma tytuł Mistrza Lego i nagrodę 100 tysięcy złotych."Lego Masters" to spełnienie marzeń każdego wielbiciela klocków i dobrej zabawy. Uczestnicy będą tworzyć spektakularne miniatury budowli, pojazdów i miejsc, skomplikowane mechanizmy oraz całe miasta. To wszystko powstanie z ponad miliona klocków Lego. Co więcej, gracze będą musieli zmierzyć się z presją czasu, rywalami oraz ogniem krytyki ekspertów.Zgłoszenia udziału w programie można przesyłać za pośrednictwem formularza online . Twórcy show czekają na osoby, które lubią budowanie z klocków Lego, wyzwania, rywalizację i dobrą zabawę.Polska edycja "Lego Masters" jesienią 2020 roku na antenie TVN.