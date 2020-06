MTV Polska świętuje Pride Month. Tęczowe logo, specjalne akcje na antenie i online

Łukasz Szewczyk

• Jak co roku MTV Polska przyłącza się do ogólnoświatowych obchodów miesiąca dumy i równości

• Stacja przygotowała sporo atrakcji dla swoich widzów, w tym m.in. dedykowany, tęczowy filtr na Instagram

Marka MTV od początku swojego istnienia utożsamia się z takimi wartościami, jak poszanowanie różnorodności i tolerancja. Stacja niejednokrotnie angażowała się i organizowała akcje wspierające mniejszości oraz osoby wykluczone. Od lat, pod tęczowym logo "MTV Pride", bierze także aktywny udział w warszawskiej Paradzie Równości.- mówi Agnieszka Odachowska, PR manager ViacomCBS International Networks w Polsce.Na oficjalnym profilu stacji na Instagramie dostępny będzie dedykowany filtr , stworzony przez studio Lens That, które specjalizuje się w tworzeniu efektów AR dla marek na Facebooku, Instagramie, Snapchacie i TikToku. -- dodaje Agnieszka Odachowska.W planowanym dniu Parady Równości w Warszawie, 20 czerwca, zgodnie z wieloletnią tradycją logo stacji oraz cała oprawa antenowa przybiorą barwy tęczy.Ponadto stacja postanowiła oddać głos związanym z MTV przedstawicielom rodzimego show biznesu. Prezenterka Nina Cieślińska i dziennikarz Piotrek Grabarczyk opowiedzieli o tym, co dla nich oznacza tolerancja. Materiały wideo z ich udziałem dostępne będą na kanałach MTV Polska na w serwisach YouTube Marka MTV angażuje się od lat w Polsce w inicjatywy wspierające mniejszości oraz piętnujące wszelkie przejawy agresji czy wykluczenia. MTV jest obecne na warszawskiej Paradzie Równości od 4 lat i regularnie podejmuje współpracę z artystami i osobami publicznymi, by skutecznie walczyć o równe prawa dla wszystkich, bez względu na różnice wynikające np. z narodowości, orientacji seksualnej i wyznawanej religii.