Jaki będzie świat za 20 lat? Telewizja ARTE rusza z akcją "Młodzi mają głos"

Łukasz Szewczyk

• 27 maja ruszyła globalna akcja internetowa "Time to Question" ("Czas na pytania"), która ma na celu zbadanie, jak widzą świat ci, którzy będą go tworzyć za 20 lat.

• Zwieńczeniem projektu będzie 6 oryginalnych filmów dokumentalnych, stworzonych przez reżyserów młodego pokolenia i obejmujących tematykę objętą kwestionariuszem.

• Filmy będą dostępne w ofercie telewizji ARTE i w bezpłatnym serwisie VOD ARTE po polsku w listopadzie 2020 roku.

Akcja ARTE "Młodzi mają głos" / Fot. ARTE

Covid-19 wywrócił świat do góry nogami i potwierdził pilną potrzebę zastanowienia się nad jego kształtem i funkcjonowaniem. Dlatego 27 maja rozpoczęła się globalna akcja internetowa, organizowana przez telewizję ARTE, NHK World, Upian, Yami2, On est prêt oraz Basis Berlin. Ten interaktywny projekt stanowi zaproszenie do wyrażenia własnego zdania poprzez anonimową i otwartą dla wszystkich ankietę internetową. Celem jest zbadanie podejścia ludzi do wyzwań politycznych, społecznych i klimatycznych, a także zaoferowanie młodemu pokoleniu możliwości stworzenia swojego autoportretu. Projekt potrwa 6 miesięcy, a jego zwieńczeniem będzie specjalna oferta programowa dostępna w listopadzie na ARTE i innych kanałach w Europie i na świecie.- to przykładowe pytania z ankiety stworzonej we współpracy z socjologami z kolektywu "Quantité Critique", który specjalizuje się w analizie aktualnych ruchów społecznych. Kwestionariusz zawiera 133 pytania, dostępne w 4 językach: angielskim, francuskim, niemieckim oraz japońskim i obejmuje sześć głównych tematów: spojrzenie na przeszłość i dziedzictwo, sposób postrzegania współczesnego świata, kierunki przemian ekologicznych, wizja przyszłości, zachowania indywidualne, zdrowie publiczne i ekologia. Ma skłonić do zastanowienia się nad przyszłością naszej planety, a także nad wyznawanymi wartościami, wizją obecnego świata, przyszłością, jaką sobie wyobrażamy i jakiej sobie życzymy, warunkami koniecznymi do jej osiągnięcia, zachowaniem poszczególnych jednostek i sposobami zaangażowania.Zarówno uczestnictwo, jak i odpowiedzi na kwestionariusz są anonimowe, a wyniki, prezentowane w ujęciu dynamicznym i dostępne dla respondentów w czasie rzeczywistym, będą przedmiotem szeroko zakrojonego badania socjologicznego i pozwolą na określenie możliwych kierunków działania. Wyniki ankiety będą znane późną jesienią 2020 roku.Analizując wyniki, socjologowie szczególną uwagę poświęcą odpowiedziom osób w wieku 16-34 lata, aby przedstawić globalny portret młodych ludzi oraz ich skłonności do zmian. Ten interaktywny program jest kontynuacją szeroko zakrojonych konsultacji pt. "Génération Quoi?" (Generacja Co?), portretu francuskiej młodzieży z 2013 roku, oraz "Generation What?", który badał aspiracje, nadzieje i obawy europejskiej młodzieży w 2016 roku. - "Od tamtej pory obawy wyrażane przez tę grupę wiekową przeniosły się na pozostałą część społeczeństwa" - zauważa Margaux Missika, producentka firmy Upian. Tego rodzaju odwrócenie tradycyjnego kierunku przekazywania wartości przypomina to, co działo się w latach 60.- mówi Christophe Nick, producent Yami 2.Kwestionariusz zostanie wzbogacony o filmy Youtuberów, twórców internetowych oraz influencerów pochodzących z Francji i Niemiec, którzy będą proponować treści na stronie internetowej arte.tv/time-to-question i platformie YouTube. Znajdzie się wśród nich youtuber i mentalista Fabien Olicard (1,6 miliona subskrybentów), który odpowie na pytanie: "Dlaczego mózg nie lubi się zmieniać?". Florence Porcel (92 000 subskrypcji), popularyzatorka nauki pokaże film o efekcie cieplarnianym pt. "Parlons Y-stoire". Castor Mother (50 000 subskrypcji) zada pytanie o miejsce człowieka wśród zwierząt, a 911 avocat (56 000 subskrypcji) zastanowi się, czy przyrodzie powinny przysługiwać prawa.Projekt "Czas na pytania" jest realizowany przy wsparciu Francuskiej Agencji Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME) i Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) (Francja, 2020).