Wielki powrót ligi włoskiej, hiszpański szlagier, Bundesliga - piłkarski weekend w Eleven Sports

• W nadchodzący weekend tylko w ELEVEN SPORTS będzie można obejrzeć pierwsze mecze Serie A TIM po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

• Ekscytująco zapowiada się także szlagier LaLiga Santander Sevilla FC - FC Barcelona i starcia w Bundeslidze z udziałem Roberta Lewandowskiego oraz Krzysztofa Piątka.

Plan transmisji:

W pierwszym od ponad trzech miesięcy meczu ligi włoskiej zaprezentują się Torino FC i Parma Calcio 1913. Ich spotkanie będzie ważne dla układu tabeli, bo drużyna z Turynu ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, a zespół z Parmy traci zaledwie cztery "oczka" do miejsca zapewniającego na koniec sezonu grę w eliminacjach Ligi Europy UEFA. Kibice liczą na emocje podobne do tych, jakie towarzyszyły rywalizacji tych ekip jesienią, kiedy Parma wygrała 3:2, a decydująca bramka padła na dwie minuty przed końcem meczu.Hitem weekendu będzie starcie Interu Mediolan z UC Sampdorią, której barwy reprezentują. Przed polskim duetem mnóstwo pracy, bo Nerazzurri walczą o mistrzostwo Włoch i mają w swoich szeregach świetny duet Lautaro Martinez - Romelu Lukaku, który w tym sezonie zdobył w lidze już 28 bramek. Sampdoria przed zawieszeniem rozgrywek przegrała tylko jedno z ostatnich czterech spotkań wyjazdowych. Czy na Stadio Giuseppe Meazza zdobędzie kolejne punkty i sprawi niespodziankę?W najważniejszym meczu 30. kolejki LaLiga Santander zajmująca trzecie miejsce w tabeli Sevilla FC zmierzy się z liderem, FC Barceloną. To bardzo ważne spotkanie dla obu drużyn, bo Barça toczy zaciętą walkę z Realem Madryt o mistrzostwo Hiszpanii i nie może sobie pozwolić na wpadkę, a Sevillistas chcą umocnić swoją pozycję i przybliżyć się do awansu do UEFA Champions League. Na Estadio Ramón Sánchez Pizjuan wiele będzie zależało od Leo Messiego, który uwielbia grać przeciwko ekipie z Sewilli - w 38 występach strzelił jej aż 37 goli!Inny czołowy zespół ligi hiszpańskiej, Atlético Madryt, w weekend podejmie Real Valladolid. Zawodnicy trenera Diego Simeone w środę pokazali świetną formę gromiąc na wyjeździe Osasunę aż 5:0. Tym razem mogą spodziewać się znacznie silniejszego oporu, bo goście z Valladolid od wznowienia rozgrywek spisują się dobrze i jeszcze nie przegrali.Bayern Monachium wygrał wszystkie siedem meczów od czasu wznowienia rozgrywek Bundesligi, dzięki czemu we wtorek zapewnił sobie mistrzostwo Niemiec. W ten weekend Bawarczycy postarają się kontynuować tę znakomitą passę w starciu z walczącym o awans do europejskich pucharów SC Freiburgiem.i spółka będą faworytami, ale muszą mieć się na baczności, bo ich poprzednia konfrontacja z tym rywalem na Allianz Arena zakończyła się niespodziewanym remisem 1:1. "Lewy" jest coraz bliżej swojego piątego tytułu króla strzelców Bundesligi i potrzebuje kolejnych goli. Polak ma ich obecnie na koncie 31, co jest jego osobistym rekordem sezonu biorąc pod uwagę występy w niemieckiej i polskiej ekstraklasie. Czy poprawi swój imponujący dorobek w konfrontacji z ekipą z Freiburga?W weekend o kolejne trafienia postara się także, który wraca do najlepszej formy strzeleckiej. Przeciwnikiem jego Herthy BSC będzie pretendujący do gry w Lidze Mistrzów UEFA Bayer 04 Leverkusen. W poprzednim spotkaniu tych drużyn na Stadionie Olimpijskim w Berlinie kibice zobaczyli aż sześć goli. Czy podobnie będzie tym razem?Głównym wydarzeniem pierwszego weekendu zepo przerwie spowodowanej pandemią będzie wyjazdowe spotkanie Leeds United z Cardiff City. W wyjściowym składzie gości kibice zobaczą Mateusza Klicha, który wystąpił we wszystkich 37 meczach swojej drużyny w tym sezonie. W dużej mierze dzięki niemu Pawie są liderem tabeli i mają na koncie pięć zwycięstw z rzędu bez straconej bramki. Piłkarze z Leeds chcą potwierdzić, że po trzech miesiącach nadal są w świetnej formie i mają wysokie aspiracje. O sukces nie będzie im łatwo, bo zespół z Cardiff w obecnych rozgrywkach przegrał na własnym stadionie tylko dwa razy, co jest najlepszym wynikiem w całej Sky Bet Championship.Piątek ( 19 czerwca):• 17.45 Ekstraliga:(Eleven Sports 1)• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20.15 Ekstraliga:(Eleven Sports 1)• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian ChabiniakSobota (20 czerwca):• 13:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Maciej Jermakow, Tomasz Urban, Paweł Kapusta• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 18:30- studio (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz Majakgoście: Piotr Czachowski, Mikołaj Kruk• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Kuba Ostrowski• 21:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 21:30)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 00:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (21 czerwca):• 12:55 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 15:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 15:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 15:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 19:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 21:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 21:25)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk, Dominik Mucha• 00:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz Majak