Mecze rundy finałowej Ekstraklasy w radiowej Jedynce

Łukasz Szewczyk

• Po zakończeniu rundy zasadniczej, przed kibicami 7 decydujących kolejek fazy finałowej sezonu 2019/2020 piłkarskiej PKO Bank Polski Ekstraklasy.

• Transmisje na antenie radiowej Jedynki w ramach kultowej audycji "Studio S-13"

Transmisje spotkań PKO Bank Polski Ekstraklasy w Studiu S-13:

W rundzie zasadniczej PKO Bank Ekstraklasy rozegranych zostało 30 kolejek. Dziennikarze kultowego "Studia S-13", na którym wychowały się pokolenia kibiców Ekstraklasy, komentują wszystkie mecze od początku restartu ligi, której rozgrywki wstrzymane zostały z powodu pandemii koronawirusa. Ponadto radiowi sprawozdawcy obecni są na stadionach, skąd na żywo relacjonują piłkarskie zmagania.- mówi Cezary Gurjew, szef redakcji sportowej radiowej Jedynki.Do zakończenia rundy zasadniczej Legii Warszawa nie udało się w drugiej kolejce z rzędu utrzymać dwucyfrowej przewagi nad wiceliderem. "Wojskowi" osiągnęli w ten sposób identyczny dorobek w porównaniu do ubiegłego sezonu, podobnie zresztą jak Piast Gliwice. Największą różnicę punktową w porównaniu z wynikiem z minionego sezonu na koniec rundy zasadniczej na plus zanotowały: Śląsk Wrocław (+18), Górnik Zabrze (+10) i Lech Poznań (+6). Największe straty dotknęły z kolei: Lechię Gdańsk (-17), Koronę Kielce (-10), a także KGHM Zagłębie Lubin (-9). W rezultacie miejsca w porównaniu z poprzednią serią spotkań zmieniły tylko: Górnik Zabrze (awans na 9.), Raków Częstochowa (awans na 10.) i KGHM Zagłębie Lubin (spadek na 11.).W nadchodzących tygodniach słuchacze radiowej Jedynki poznają decydujące rozstrzygnięcia PKO BP Ekstraklasy. Do zakończenia sezonu, planowanego na 19 lipca, pozostało siedem kolejek w fazie dodatkowej. W niedzielę 21 czerwca, w legendarnej audycji "Studio S-13" (godz. 17.30-20.00) poza transmisją meczu Legia Warszawa - Śląsk Wrocław, pojawią się relacje z pozostałych spotkań 31. kolejki. Ponadto zaplanowano kolejne relacje w Programie 1 Polskiego Radia: z 32. kolejki już w środę 24 czerwca (godz. 18.00-20.30), a 33. kolejki w sobotę 27 czerwca (godz. 17.30-20.00).Niedziela (21 czerwca):• Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk (godz. 12.30, grupa A)• Cracovia - Jagiellonia Białystok (godz. 15.00, grupa A)• Legia Warszawa - Śląsk Wrocław (godz. 17.30, grupa A)Środa (24 czerwca):• Lechia Gdańsk - Piast Gliwice (godz. 18.00, grupa A)• Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (godz. 20.30, grupa A)• Lech Poznań - Pogoń Szczecin (godz. 20.30, grupa A)Sobota (27 czerwca):• Wisła Płock - ŁKS Łódź (godz. 15.00, grupa B)• Legia Warszawa - Piast Gliwice (godz. 17.30, grupa A)• Górnik Zabrze - Wisła Kraków (godz. 20.00, grupa B)