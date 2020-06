"Grzeczni chłopcy", "Gdzie jesteś, Bernadette?", "Playmobil: Film" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Gdzie jesteś, Bernadette?", "Grzeczni chłopcy", "Playmobil: Film"

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie thriller(19 czerwca). Poznaj moją rodzinę - zdeprawowanych bogaczy, którzy wymagają, aby każdy nowo przyjęty do ich grona dopełnił rytuału i wziął udział w pewnej szczególnej grze. Grace tuż po swoim ślubie zostaje zmuszona do zabawy w (po)chowanego w przepastnej rezydencji. Horror z elementami komedii, w którym w uciekającą pannę młodą wciela się Samara Weaving.W sobotę(20 czerwca). W pastelowej krainie Playmobil obok siebie żyją postacie z różnych bajek i epok. Marla, przybyszka z naszego świata, musi odnaleźć tutaj zaginionego młodszego brata. Zapraszamy na animowany film zainspirowany popularnymi zabawkami niemieckiej produkcji. W polskiej wersji językowej można usłyszeć m.in. Julię Kamińską, Marcina Dorocińskiego i Tomasza Karolaka.Drugą premierą będzie horror(20 czerwca). Dani, zdruzgotana po samobójstwie siostry, wyrusza ze swoim chłopakiem i jego znajomymi do środkowej Szwecji, gdzie mieszka kultywująca starodawne zwyczaje komuna. Na miejscu przybysze stają się marionetkami w rytualnym przedstawieniu, które reżyserują ich gospodarze.W niedzielę premiera filmu(21 czerwca). Trzej małoletni kumple - Max, Lucas i Thor - wybierają się na domówkę, której clou ma być całowanie się z dziewczynami. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Droga na imprezę jest długa i kręta, a do tego prowadzi przez świat dorosłych, pełen twardej pornografii, twardych narkotyków i gadżetów z sex shopu. Hardkorowa komedia o dorastaniu, będąca odmłodzoną wersją kultowego "Supersamca".Niedzielną Megapremierąbędzie film(21 czerwca). Wydaje się, że była architektka Bernadette Fox (Cate Blanchett) ma wszystko - piękny dom w Seattle, odnoszącego sukcesy i kochającego męża (Billy Crudup) oraz bystrą nastoletnią córkę (Emma Nelson), która wkrótce ma wyjechać do szkoły z internatem. Kiedy jednak kobieta pewnego dnia znika bez śladu, jej zatroskana rodzina wyrusza w ekscytującą podróż, aby rozwiązać zagadkę miejsca, do którego Bernadette mogła się udać.Oparta na bestsellerowej powieści Marii Semple, zabawna komedia w gwiazdorskiej obsadzie. W postać kochającej matki i żony, która po latach poświęcenia się dla rodziny stara się odkryć na nowo swoje twórcze pasje wciela się dwukrotna laureatka Oscara Cate Blanchett (Blue Jasmine). U jej boku występują Billy Crudup (Spotlight), Emma Nelson oraz wyróżnieni nominacją do Nagrody Akademii Kristen Wiig (Druhny) i Laurence Fishburne (Tina).Premierowy weekend na antenachrozpocznie(20 czerwca, Cinemax 2). Studiujące razem Mo (Dana Rogoz) i Vera (Madalina Craiu) przyjaźnią się od dziecka. Ojciec Mo umarł, kiedy dziewczyna była nastolatką i ta w dalszym ciągu nie pogodziła się ze stratą. Pewnego dnia studentka przyłapana zostaje na ściąganiu przez najsurowszego z profesorów - Ursu (Razvan Vasilescu). Mo przeciwstawia się mu, ale nauczyciel zabiera jej telefon komórkowy i wyrzuca obydwie dziewczyny z sali. Jeszcze tego samego dnia Ursu kontaktuje się z dziewczynami i zaprasza je na spotkanie w restauracji, aby oddać komórkę. Po obiedzie mężczyzna zaprasza je także do swojego apartamentu, gdzie zmienia się w niezwykle miłą i wyrozumiałą osobę, zdobywając serce Mo dobrą muzyką i wiedzą o filmach. Przyjaciółki nie zdają sobie jednak sprawy, że będą musiały zdać nieoczekiwany egzamin...W niedzielę(21 czerwca, Cinemax 2). Dla Anat (Naama Preis) muzyka jest wszystkim. Niestety, dziewczyna nigdy nie była w stanie sprostać wygórowanym oczekiwaniom jej ojca. Z tego powodu kobieta pokłada wielkie nadzieje w swoim nienarodzonym dziecku. Kiedy rodzi się ono głuche, stosuje wręcz ekstremalne środki, aby upewnić się, że jej syn zostanie kompozytorem, którego zawsze pragnął jej ojciec. Kiedy chłopak dorasta i staje twarzą w twarz ze swoim dziadkiem, Anat musi wreszcie wstawić się za swoim synem.Debiutancki film Itay Tal, który ma niesamowicie oryginalną partyturę. W delikatny i przejmujący sposób mówi o trudnych do spełnienia oczekiwaniach przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz presji, jakiej poddawane są często dzieci.