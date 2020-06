Ogłoszono pełną listę uczestników nowego reality-show z gwiazdami internetu "FAME czy SHAME"

Łukasz Szewczyk

• Grupa twórców internetowych spędzi najbardziej zwariowane lato ich życia pod jednym dachem.

• W luksusowej willi zamieszka 10 idoli młodego pokolenia.

W czwartek (25 czerwca 2020 roku) w Playerze zadebiutuje nowe reality-show z gwiazdami polskiego internetu "Fame czy SHAME" . Dziesięciu najpopularniejszych idoli młodego pokolenia - znanych z portali takich taki jakich TikTok, Instagram i YouTube - spędzi razem 8 tygodni w podwarszawskiej wilii. Codziennie staną przed nowymi wyzwaniami, których wynik zdecyduje, kto następny dzień spędzi w grupie FAME - otoczony przywilejami i luksusami, a kto w przegranej - SHAME - pozbawiony wygód. Wykonywanie zadań będą utrudniać goście - znane osobowości mediów i telewizji, które znienacka zapukają do drzwi odjechanego domu. Twórca, który pod koniec dwóch miesięcy zdobędzie najwięcej punktów ma szansę zgarnąć nagrodę główną, która jeszcze pozostaje tajemnicą.Kto weźmie udział w programie?Znana jest już pełna lista uczestników. W programie widzowie zobaczą: znana z "Top Model" zwariowana 18-latka(@angesophie.reich), 18-latek o charakterystycznej bujnej blond czuprynie znany z TikToka oraz Insta(@PasiekOfficial); dziewczyna z charakterem(@anielskieskrzydło), wytatuowana 23-letnia(@klaudiabieszcz), 22-letni chłopak z misją(@xpatlyk); 20-letnia(@iamwero), która na własnej skórze doświadczyła, co to znaczy dostać od życia w kość; znany z programu "Hotel Paradise" 23-letni(@blondino_latino), 25-letni król TikToka(@filipzabielski), 22-letni łobuz o niespożytej energii, doskonale znany widzom z ostatniej edycji "Top Model"(@michalgala_offcial); oraz 25-letnia piękność(@martirenti)."FAME czy SHAME" to nowy format Player Original, realizowany wspólnie z agencją DDOB, która odpowiada za produkcję, scenariusze i dobór uczestników. Premierowe odcinki udostępniane będą w poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty. W każdą środę pojawi się też materiał specjalny "the best of" z całego tygodnia. Natomiast w piątki i niedziele Player zaprosi na dwugodzinne live'y prosto z domu. Program można śledzić w ofercie bezpłatnej (AVOD).