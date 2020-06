Start Radia Nowy Świat z poślizgiem. Znani dziennikarze, programy bez reklam i polityków

Łukasz Szewczyk

• Interaktywne Radio Nowy Świat wystartuje z poślizgiem

• Trzonem redakcji stacji będą byli dziennikarze radiowej Trójki, wśród nich m.in. Magda Jethon, Wojciech Mann czy Jerzy Sosnowski

• Jak odbierać?

Radio Nowy Świat / Fot. materiały prasowe Radia Nowy Świat

Radio Nowy Świat miało wystartować w najbliższy piątek - 26 czerwca 2020 roku. Wiele wskazuje jednak na to, że start zostanie opóźniony. U jednego ze współpracujących ze stacją dziennikarzy potwierdzono zakażenie koronawirusem. Osoba ta miała styczność z kilkoma osobami kluczowymi dla funkcjonowania radia. Do momentu przeprowadzenia przez te osoby testu i uzyskania wyniku, są one objęte kwarantanną- napisano w specjalnym oświadczeniu.Przypomnijmy, że Radio Nowy Świat jest radiem internetowym finansowanym wyłącznie przez słuchaczy na zasadzie crowdfundingu. Ponad 24 tys. osób za pośrednictwem platformy Patronite.pl zadeklarowało comiesięczne wpłaty o łącznej wartości ponad 650 tys zł. Główną siłą napędową nowej stacji są słuchacze, którzy poszukując alternatywy dla Programu Trzeciego Polskiego Radia, postanowili pomóc w urzeczywistnieniu pomysłu radia, które - choć oparte o tradycje starej Trójki - ma przyciągać i angażować młodych ludzi.Głównymi, żelaznymi zasadami znajdującymi się u podstaw Radia Nowy Świat jest brak polityków na antenie (zapraszani mają być wyłącznie komentatorzy i specjaliści określonych dziedzin) oraz brak reklam. Projekt będzie radiem słowno-muzycznym, oferującym szeroki wachlarz gatunkowy z uwzględnieniem rozpiętości wiekowej odbiorców. Wiele znanych formatów audycji, jak lista przebojów, zostanie odświeżonych i przybierze nową formę.Do swoich nietuzinkowych światów wpuszczą słuchaczy byli dziennikarze radiowej Trójki, ale także osobowości spoza Polskiego Radia. Szefową stacji jest. W zespole znaleźli się m.in.czy. Do projektu mają dołączać kolejni radiowcy.Jak zapowiadają twórcy, Radio Nowy Świat będzie budzić, koić, intrygować, inspirować, wzruszać, przywodzić na myśl, bawić oraz informować.. Pozostały czas wypełnią powtórki i muzyka. Docelowo program "na żywo" ma być nadawany przez całą dobę. Nowy projekt będzie radiem interaktywnym - na antenie nieustannie będą rozmowy ze słuchaczamiRadio Nowy Świat będzie szeroko dostępne za pośrednictwem internetu. Stacja będzie można słuchać za pośrednictwem strony internetowej oraz własnej aplikacji. Trwają także prace nad dostępnością na platformach streamingowych. Sygnał stacji dostępny będzie także dla operatorów sieci kablowych. Jak informują przedstawiciele stacji, na wzbogacenie swojej oferty kanałów radiowych o Radio Nowy Świat zdecydowali się już "najwięksi w Polsce operatorzy".