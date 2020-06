Ważne mecze Juventusu FC, S.S. Lazio i FC Barcelony. Piłkarski tydzień z Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższych dniach ELEVEN SPORTS będzie transmitować bardzo ważne spotkania w kontekście walki o mistrzostwo Włoch i Hiszpanii.

W Serie A TIM o pierwsze miejsce w tabeli walczą Juventus FC i S.S. Lazio. Ekipa z Turynu jest liderem i ma nad drugimi w stawce rzymianami zaledwie punkt przewagi. By być pewnym utrzymania się na swojej pozycji, musi w poniedziałek pokonać Bolognę FC na jej stadionie. W bramce gospodarzy wystąpi, który stawi czoła Cristiano Ronaldo, największej gwieździe ligi włoskiej. Między słupkami Juventusu stanie reprezentant PolskiS.S. Lazio zagra w środę na obiekcie Atalanty Bergamo, najskuteczniejszego zespołu Serie A TIM w tym sezonie. Kibice drużyny z Rzymu liczą na fenomenalnego Ciro Immobile. Doświadczony napastnik ma na koncie 27 goli i zmierza po koronę króla strzelców. W rundzie jesiennej w meczu z Atalantą zdobył dwie bramki i zaliczył asystę, a spotkanie było bardzo emocjonujące i zakończyło się wynikiem 3:3. Czy tym razem będzie podobnie?W Hiszpanii piłkarze FC Barcelony, którzy w weekend stracili prowadzenie w tabeli LaLiga Santander na rzecz Realu Madryt, by mieć szansę szybkiego powrotu na fotel lidera wyścigu po mistrzostwo, muszą zdobyć punkty we wtorkowym meczu z Athletikiem Club. To nie będzie łatwe zadanie, ponieważ jesienią przegrali z tą drużyną 0:1, a ostatni raz pokonali ją dwa lata temu.Plan transmisji:Poniedziałek (22 czerwca):• godz. 19.25: Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• godz 19.25: Serie A TIM:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• godz. 21.40: Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik GuziakWtorek (23 czerwca):• godz. 19.25: Serie A TIM:(Eleven Sports 1komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• godz. 19.25: LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• godz. 19.25: Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 21.40: Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• godz. 21.40: Serie A TIM:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• godz. 21.55: LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Łukasz WiśniowskiŚroda (24 czerwca):• godz. 19.25: Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 19.25: LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• godz. 21.40: Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• godz. 21.40: Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz ZielińskiCzwartek (25 czerwca):• godz. 19.25: LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• godz. 21.55: LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda