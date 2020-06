Jesienią siódmy sezon serialu "Lombard po godzinach" w TV Puls. "Dużo będzie się działo"

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Puls i Studio A rozpoczynają w lipcu zdjęcia do siódmego sezonu serialu "Lombard. Życie pod zastaw".

• Nowa seria będzie liczyła 48 odcinków, premiera w TV Puls zaplanowana jest na jesień 2020.

Serial "Lombard. Życie pod zastaw" cieszy się spor popularnością - na początku 2020 roku roku hitowa produkcja otrzymała od widzów trzecią z rzędu Telekamerę Tele Tygodnia. Piękny jubileusz świętował na gali również Henryk Gołębiewski, który z okazji 50-lecia od debiutu na ekranie otrzymał Nagrodę Specjalną Telewizji Puls. Aktor wciela się w "Lombardzie" w jedną z bardziej lubianych przez widzów postaci - Ziutka.Obecnie trwają zdjęcia do przerwanego sezonu 6. Kilka z pierwszych scenariuszy zostało przepisanych i nawiązuje do epidemii koronawirusa.W siódmym sezonie pojawią się klienci, których historie jak zawsze dostarczą wielu emocji. Lombard odwiedzi m.in. mężczyzna, który kupi perkusję, ale w zamian zastawi masażer swojej żony. Co z tego wyniknie? Z kolei inny klient przyniesie piękną, grawerowaną flintę bractwa kurkowego. Pracowników lombardu zaskoczy też wizyta chłopca, który będzie chciał sprzedać pistolet na wodę.Dużo będzie się działo również w życiu głównych bohaterów - o Mariusza (Michał Chorosiński) upomni się jego przeszłość agenta specjalnego. Za to w życiu "domowym" czekają go wreszcie radosne chwile z ukochaną Andżeliką (Dominika Skoczylas) - do czasu, gdy nie powróci Olga (Beata Śliwińska). Lolek (Jerzy Górski), za sprawą źle ulokowanych uczuć, znajdzie się w centrum afery kryminalnej, a Maciek (Maciej Gisman) odkryje nowe, dość specyficzne i niebezpieczne hobby. W życiu Beni (Rita Weinar) i Betona (Dominik Dąbrowski) zapowiada się karuzela wydarzeń - zarówno tych radosnych jak i dramatycznych. Z kolei właściciel lombardu Kazimierz i jego żona Beata (Zbigniew Buczkowski, Małgorzata Szeptycka) zaangażują się w działalność charytatywną, a Ziutek (Henryk Gołębiewski), który prowadzi własną firmę remontową, przyjmie duże zlecenie - jego finał będzie zupełnie inny, niż oczekiwał....W serialu regularnie pojawiają się też znani goście - do tej pory lombard odwiedzili m.in.: Paweł Nastula, Radek Liszewski z zespołu "Weekend", Aleksander Doba, Michał Wiśniewski, Bartek Marszałek, Tomasz "Niecik" i Kabaret z Konopi.