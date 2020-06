Lipiec w Canal+ Premium. Premiery filmowe, nowe seriale

Łukasz Szewczyk

• Prezentujemy premiery lipca na antenie Canal+ Premium

• Wśród premier filmowych m.in: "Gotowy na wszystko", "Corgi, psiak królowej", "Mała", "Na zawsze razem"

"Mała" / Fot. materiały prasowe

Lipcowe premiery filmowe w Canal+ Premium rozpocznie(3 lipca), czyli Olivia Wilde jako kobieta, która bezpardonowo walczy z przemocą domową.(4 lipca) to opowieść o tym, jak rozpieszczony corgi dowiedział się, co to znaczy pieskie życie. Z kolei(4 lipca) to filmowa biografia, w której w tytułową postać wciela się Keira Knightley. Pierwszy weekend lipca zakończy animowana(5 lipca). Z kolei w Canal+ Film premiera polskiego filmu(7 lipca). Off-owa komedia obsesji, natręctw i ekstaz towarzyszących grupie osób młodych, lecz od dawna niekompatybilnych z prozą życia.W lipcu Canal+ Premium powróci też do urokliwego świata brytyjskiej arystokracji. W filmowej kontynuacji głośnego serialu zamek Downton Abbey odwiedza królewska para -(9 lipca). Wśród premier także Jean-Claude Van Damme w mrocznym thrillerze(10 lipca). Z kolei(11 lipca) to filmowa opowieść o dzieciństwie i przyjaźni, oparta na słynnej książce Colina Thiele. Drugi weekend lipca zakończą: komedia(12 lipca) o okropnej szefowej, która pewnego ranka budzi się jako trzynastolatka oraz(12 lipca). Mając w głębokim poważaniu zasady BHP, młody geniusz Gaston wprowadza slapstickowy harmider w życie swojej firmy.Trzeci weekend lipca rozpocznie się od thrillera sci-fi producentów "Stranger Things", czyli(17 lipca). Następnie(18 lipca), czyli film o skoku przeprowadzonym przez staruszków doświadczonych w złodziejskim fachu. Wśród premier także dramat(19 lipca). Po nagłej śmierci siostry David musi zaopiekować się jej siedmioletnią córeczką, Amandą. W Canal+ Film premiera dramatu(24 lipca) to świat po kataklizmie, zamieszkałym przez widma, w którym nastoletnia Veronica musi rozwiązać przerażającą zagadkę. Kolejne propozycja to(25 lipca) oraz(26 lipca). Ostatnią premierą lipca będzie film(31 lipca) o miłości w czasach technologicznego przełomu.Wśród serialowych premier nowy sezon(od 6 lipca w Canal+ Seriale). Paryż wart jest mszy, a stawka jest tak wysoka, że warta wszelkiego ryzyka. Uwaga: as wywiadu, Guillaume Debailly, wraca do Francji.Dzień później premiera serialu obyczajowego(od 7 lipca w Canal+ Seriale). Sukces rodziny Perry będzie miał wielu ojców. Gdy Scott dowiaduje się o śmiertelnej chorobie, mianuje kumpli na zastępczych tatusiów swoich dzieci.Na antenie Canal+ Premium zadebiutuje serial kostiumowy(od 16 lipca). Londyn pięknieje pod rządami królowej Wiktorii. W stolicy kwitnie nowa dzielnica elit - Belgravia. Nuworysze pukają do drzwi arystokracji. Na salonach spotkają się dwie familie z różnych światów. Losy rodzin splotą się w węzeł pełen emocji, dawnych żalów i nowych dramatów.Nie zabraknie także muzyki. 11 lipca w Canal+ Premium premiera, czyli zapis koncertu australijskiej grupy rockowej INXS. Zespół będąc u szczytu popularności wyprzedał stadion Wembley i przed 72 tysiącami ludzi dał elektryzujący występ.Z kolei na antenie Canal+ Dokument premiera serii(od 7 lipca, która bez żadnej fałszywej nuty przedstawia historię muzyki filmowej oraz sylwetki najważniejszych kompozytorów na usługach X Muzy.Dodatkowo w lipcu na antenie Canal+ Premium premiera polskiego filmu dokumentalnego o fanatycznych kibicach Ruchu Chorzów z perspektywy insidera -