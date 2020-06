Lato w Rock Radiu. Festiwale, program na żywo z Hard Rock Cafe

Łukasz Szewczyk

• W piątek (26 czerwca 2020 roku) Rock Radio zaproponuje swoim słuchaczom pierwsze nowości programowe na lato.

"Cały rock wakacje!" - pod takim hasłem w najbliższy piątek rusza wakacyjna ramówka Rock Radia. Wśród nowości na lato przygotowanych przez redakcję stacji jest audycja "Bezludna wyspa", nadawana codziennie o 18:15. Goście Rock Radia - aktorzy, muzycy, celebryci opowiedzą w niej, jaką płytę zabraliby ze sobą na bezludną wyspę i dlaczego. Z kolei w programach "Koncert mojego życia" po godzinie 10:00 i "Festiwal Rocka" po godzinie 19:00 słuchacze będą mieli okazję przenieść się w czasie i powspominać festiwale, które przeszły do historii rocka.Dodatkowo w każdy piątek, począwszy od 26 czerwca 2020 r., w godz. 15:00 - 20:00 Rock Radio nadawać będzie na żywo z centrum Warszawy. Plenerowe studio rozgłośni kolejny raz stanie w ogródku restauracji Hard Rock Cafe.Oprócz tego przez całe wakacje słuchacze Rock Radia będą mogli zmierzyć się w eliminacjach do Wielkiego Testu z Klasyki Rocka. Najlepsi powalczą o zwycięstwo w finale, zaplanowanym na koniec wakacji. Formularz zgłoszeniowy i regulamin zabawy już wkrótce dostępne będą na rockradio.pl.Redakcja Rock Radia kontynuuje też akcję nagrywania klipów ze słuchaczami. W lipcu, z okazji 2. rocznicy śmierci Kory - Olgi Sipowicz, zespół stacji wraz z odbiorcami będzie pracować nad nową wersją utworu "Cykady na cykadach" Maanamu, w hołdzie wokalistce. Obecnie trwa nagrywanie klipu do piosenki "Wieża radości, wieża samotności", a do akcji Rock Radia włączył się zespół Sztywny Pal Azji. Więcej informacji