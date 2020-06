Wakacje trzech dekad w Radiu Złote Przeboje

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (29 czerwca 2020 roku) Radio Złote Przeboje rozpoczyna wakacje.

• W letniej ramówce rozgłośni pojawią się wakacyjne wspomnienia,przeboje z lat 80., 90. i dwutysięcznych oraz konkurs "Wakacyjna paczka"

Od 29 czerwca do końca sierpnia każdego dnia w Radiu Złote Przeboje będzie można posłuchać piosenek, które królowały niegdyś na letnich listach przebojów, a także wywiadów z artystami będącymi u szczytu popularności w latach 80., 90. i dwutysięcznych. Dodatkowo w soboty w godz. 11:00 - 14:00 w audycji Odety Moro "Wakacje mojego życia" swoje wspomnienia przedstawią gwiazdy.W czasie wakacji Radio Złote Przeboje będzie też zachęcać swoich słuchaczy do kontaktu z redakcją i udziału w zabawach antenowych. Od poniedziałku do piątku aż do końca lata potrwa głosowanie na Złoty Przebój wakacji na zloteprzeboje.pl. 29 czerwca ruszy także konkurs "Wakacyjna paczka", w którym do wygrania będą głośnik bezprzewodowy, koszulki Radia Złote Przeboje i zestawy radiowych gadżetów. Zabawa będzie rozgrywana na antenie przez całe wakacje od poniedziałku do piątku.Oprócz tego Radio Złote Przeboje zaprosi słuchaczy na wyjątkowe koncerty zespołów Varius Manx, De Mono i Ira oraz Patrycji Markowskiej i Urszuli. Bilety na limitowane wydarzenia będzie można zdobyć na antenie stacji.