"Quiz". Nowy miniserial o wielkim przekręcie w "Milionerach" w HBO i HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W lipcu premiera miniserialu "Quiz".

• Produkcja przedstawia historię byłego wojskowego, który wywołał wielki skandal, wygrywając w nieuczciwy sposób milion funtów w brytyjskiej edycji teleturnieju "Milionerzy".

9 września 2001 roku były major brytyjskiej armii Charles Ingram (Matthew MacFadyen) wraz ze swoją żoną Dianą (Sian Clifford) oraz wspólnikiem Tecwenem Whittockiem (Michael Jibson), zostali oskarżeni o oszustwo. Major Ingram w nieuczciwy sposób wygrał milion funtów w najpopularniejszym na świecie teleturnieju "Who Wants to Be a Millionaire?" (w Polsce znanym jako "Milionerzy"). Oskarżeni stanęli przed sądem za zmowę. We wskazywaniu poprawnych odpowiedzi pomagali grającemu Igramowi wspólnicy, którzy za pomocą kaszlu nakierowywali go na poprawne odpowiedzi na pytania zadawane przez gospodarza teleturnieju Chrisa Tarranta (Michael Sheen).Trzyczęściowy miniserial oparty na niezwykłej, prawdziwej historii, która wydarzyła się w 2001 roku w brytyjskiej edycji programu Milionerzy. Reżyserem obrazu jest dwukrotnie nominowany do Oscara i nagrodzony Emmy Stephen Frears, a scenarzystą nominowany do Emmy James Graham.W głównych rolach występują zdobywca BAFTY Matthew MacFadyen, Sian Clifford, nominowany do Złotego Globu Michael Sheen, Mark Bonnar oraz Helen McCroryTego dnia do serwisu dodane zostaną wszystkie trzy odcinki produkcji.